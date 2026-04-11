Hybryda pielęgnacji i makijażu – lubimy ten efekt, kiedy przy pomocy jednego kosmetyku możemy jednocześnie zatuszować niedoskonałości i poprawić kondycję skóry. Dokładnie takie właściwości ma multitasker od marki Claresa. Rozświetla delikatne okolice oczu, ukrywa oznaki zmęczenia i przywraca spojrzeniu świeżość jak po 8 godzinach snu.

W zabieganej codzienności coraz bardziej cenimy kosmetyki, które łączą wiele funkcji. Mowa nie tylko o kremach BB czy koloryzujących balsamach do ust. Do tej samej kategorii należy korektor pod oczy, który jest jednocześnie nawilżającym serum. Nie tylko sprawia, że wyglądamy na bardziej wypoczęte, ale też pielęgnuje wyjątkowo wrażliwą skórę wokół oczu i przywraca jej naturalny blask.

Claresa Natural Skin Serum Concealer – jak działa ten kosmetyk 2w1?

Ten kosmetyk od marki Claresa działa wielozadaniowo. Z jednej strony regeneruje skórę wokół oczu, z drugiej natychmiast poprawia jej wygląd, tuszuje cienie i drobne linie mimiczne. Jego działanie to zasługa cennych składników pielęgnujących, takich jak:

witamina C, która rozświetla skórę,

roślinny kolagen o silnych właściwościach odmładzających,

owoc mnicha, który redukuje oznaki starzenia.

Dzięki tym komponentom ten korektor z serum skutecznie przywraca skórze zdrowy, promienny wygląd, a długotrwale stosowany przyczynia się do zmniejszenia widoczności zmarszczek i poprawy napięcia naskórka. Na tym nie koniec. Poza funkcją pielęgnacji kosmetyk zapewnia średnie krycie, delikatnie maskuje cienie pod oczami, sprawia, że skóra wygląda świeżo i jest pełna blasku. Jego lekka, kremowa formuła nie przesusza naskórka i nie zbiera się w załamaniach, co w przypadku korektorów pod oczy zdarza się niezwykle rzadko.

1 Claresa Natural Skin Serum Concealer Kup teraz

Opinie o korektorze i serum pod oczy Claresa Natural Skin

Najlepszym dowodem na jego działanie są opinie Polek. Internautki podkreślają, że nie tylko nie podkreśla zmarszczek, ale wręcz optycznie je wygładza, pozostawia skórę nawilżoną i znakomicie wyrównuje jej koloryt.

Świetny korektor pod oczy z naturalnym składem. Jest lekki, nie tworzy efektu ‚skorupy’ pod oczami, nie uwydatnia zmarszczek. Lekki, ale kryjący, nie wchodzi w drobne zmarszczki 40latki. Najlepszy korektor jakiego kiedykolwiek używałam. Świetny

To tylko niektóre z wielu recenzji wystawionych przez Polki w serwisie internetowym drogerii Hebe. Kosmetyk zyskał średnią ocenę 4,8/5 i kosztuje niespełna 30 zł.