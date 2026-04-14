Poszukujesz korektora, który skutecznie tuszuje wszelkie niedoskonałości, a jednocześnie poprawia kondycję skóry? Ten od Nyx Professional Makeup łączy trwały pigment i składniki, które pielęgnują cerę. Niektórym zastępuje podkład.

Ma zaskakująco lekką formułę, ale w sekundę ukrywa najczęściej występujące problemy skórne. Korektor-serum Nyx Professional Makeup to hybryda pielęgnacji i makijażu. Z jednej strony działa jak retusz, z drugiej – przyspiesza gojenie zmian i nawilża naskórek na długie godziny.

Korektor-serum Nyx Professional Makeup Bare With Me – jak działa?

Ten kosmetyk to prawdziwy pogromca niedoskonałości. Już cienka warstwa ukrywa cienie pod oczami, zaczerwienienia czy wypryski, dając jednocześnie bardzo naturalne wykończenie. Korektor-serum od Nyx Professional Makeup to kosmetyk hybrydowy. Poza trwałymi pigmentami zawiera komponenty pielęgnujące skórę, takie jak:

grzyb tremella, który działa podobnie jak kwas hialuronowy – wiąże wodę w głębszych warstwach skóry i zapobiega utracie nawilżenia,

ekstrakt z cyki, który przyspiesza gojenie się zmian skórnych i łagodzi zaczerwienienia,

zielona herbata, która ma właściwości przeciwzapalne i jest silnym antyoksydantem.

Formuła korektora jest lekka, nawilża do 24 godzin, nie roluje się i nie podkreśla zmarszczek. Co więcej: jest wegańska i cruelty-free.

1 Korektor Nyx Kup teraz

Opinie o korektorze Nyx Professional Makeup Bare With Me – Polki pokochały ten produkt

O skuteczności tego kosmetyku najlepiej świadczą opinie internautek. Polki uwielbiają korektor-serum od Nyx za doskonałe krycie i właściwości pielęgnacyjne. Podkreślają, że dobrze stapia się ze skórą i daje świetliste, naturalne wykończenie. Niektórzy używają go nawet zamiast tradycyjnego podkładu.

Rewelacyjny, ukrywa wszystkie cienie, niedoskonałości Używam jako podkładu, dwie pompki w zupełności wystarczają na całą twarz. Ładne, naturalne krycie. Korektor jest bardzo fajny pod oczy, ma świetny pielęgnacyjny skład. Nadaje się nawet do położenia na całą twarz zamiast podkładu.

To tylko niektóre z wielu recenzji. Przy ponad 370 opiniach kosmetyk zyskał średnią ocenę 4,8/5 w serwisie internetowym drogerii Hebe. Kosztuje ok. 51 zł, ale na promocji możesz upolować go za ułamek tej ceny.