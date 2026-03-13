Koreańczycy to eksperci w dziedzinie łączenia pielęgnacji z makijażem, a tworzone przez nich kremy BB wyznaczają standardy w swojej kategorii. Najlepszym przykładem jest CLIV Collagen Resurgence Stemcell BB Cream – kosmetyk, który podbił serca Polek. 

Delikatnie rozświetla, tuszuje drobne niedoskonałości i chroni skórę przed promieniowaniem UV. Ten koreański krem BB łączy trwałe pigmenty, cenne składniki aktywne i wysokiej jakości filtry SPF50+ i PA+++. To idealny wybór dla osób, które poszukują alternatywy dla klasycznego podkładu i cenią kosmetyczny minimalizm. 

Krem BB CLIV Collagen Resurgence Stemcell – jak działa?

Regenerujący krem BB CLIV godzi 3 funkcje: pielęgnuje skórę, upiększa ją i chroni przed słońcem. Jego formuła jest naszpikowana substancjami czynnymi, które nie tylko nawilżają cerę, ale też działają przeciwstarzeniowo i rozjaśniają przebarwienia. W składzie znalazły się takie komponenty, jak: 

  • filtrat ze śluzu ślimaka – regeneruje skórę i redukuje zmarszczki, 
  • kolagen – wygładza cerę i przywraca jej elastyczność, 
  • komórki macierzyste – chronią przed stresem oksydacyjnym, 
  • niacynamid – ujednolica koloryt cery i zmniejsza widoczność porów, 
  • adenozyna – spłyca zmarszczki. 

Ponadto recepturę kremu wzbogacono o cenne ekstrakty roślinne, m. in. z wąkrotki azjatyckiej, aloesu, rumianku czy ryżu. Dzięki temu kosmetyk nie tylko skutecznie ukrywa drobne niedoskonałości, ale też intensywnie nawilża i koi skórę. Efekt? Od razu po nałożeniu produktu cera ma jednolity koloryt, wygląda zdrowo, promiennie i bardzo naturalnie. 

krem-bb-cliv
1

Regenerujący krem BB CLIV

Opinie o kremie BB CLIV Collagen Resurgence Stemcell – co piszą internautki?

Mimo stosunkowo wysokiej ceny koreański krem BB CLIV zdobywa coraz większe uznanie na całym świecie. Polki pokochały go za lekką, nawilżającą formułę, bogaty skład i naturalne wykończenie. Kosmetyk daje efekt your-skin but better, a przy tym jest wyjątkowo przyjemny w aplikacji. Potwierdzają to opinie internautek. 

Leciutki, pięknie wyrównuje kolor skóry.

Najlepszy bb, jaki miałam do tej pory.

Pięknie rozświetla twarz, dopasowuje się po kilku sekundach do koloru. Magia!

To zaledwie kilka z wielu recenzji na jego temat. W regularnej cenie kosztuje 120 zł. 