Ten koreański krem BB ze śluzem ślimaka wyrównuje koloryt i daje naturalne wykończenie. „Magia”
Koreańczycy to eksperci w dziedzinie łączenia pielęgnacji z makijażem, a tworzone przez nich kremy BB wyznaczają standardy w swojej kategorii. Najlepszym przykładem jest CLIV Collagen Resurgence Stemcell BB Cream – kosmetyk, który podbił serca Polek.
Delikatnie rozświetla, tuszuje drobne niedoskonałości i chroni skórę przed promieniowaniem UV. Ten koreański krem BB łączy trwałe pigmenty, cenne składniki aktywne i wysokiej jakości filtry SPF50+ i PA+++. To idealny wybór dla osób, które poszukują alternatywy dla klasycznego podkładu i cenią kosmetyczny minimalizm.
Krem BB CLIV Collagen Resurgence Stemcell – jak działa?
Regenerujący krem BB CLIV godzi 3 funkcje: pielęgnuje skórę, upiększa ją i chroni przed słońcem. Jego formuła jest naszpikowana substancjami czynnymi, które nie tylko nawilżają cerę, ale też działają przeciwstarzeniowo i rozjaśniają przebarwienia. W składzie znalazły się takie komponenty, jak:
- filtrat ze śluzu ślimaka – regeneruje skórę i redukuje zmarszczki,
- kolagen – wygładza cerę i przywraca jej elastyczność,
- komórki macierzyste – chronią przed stresem oksydacyjnym,
- niacynamid – ujednolica koloryt cery i zmniejsza widoczność porów,
- adenozyna – spłyca zmarszczki.
Ponadto recepturę kremu wzbogacono o cenne ekstrakty roślinne, m. in. z wąkrotki azjatyckiej, aloesu, rumianku czy ryżu. Dzięki temu kosmetyk nie tylko skutecznie ukrywa drobne niedoskonałości, ale też intensywnie nawilża i koi skórę. Efekt? Od razu po nałożeniu produktu cera ma jednolity koloryt, wygląda zdrowo, promiennie i bardzo naturalnie.
Opinie o kremie BB CLIV Collagen Resurgence Stemcell – co piszą internautki?
Mimo stosunkowo wysokiej ceny koreański krem BB CLIV zdobywa coraz większe uznanie na całym świecie. Polki pokochały go za lekką, nawilżającą formułę, bogaty skład i naturalne wykończenie. Kosmetyk daje efekt your-skin but better, a przy tym jest wyjątkowo przyjemny w aplikacji. Potwierdzają to opinie internautek.
Leciutki, pięknie wyrównuje kolor skóry.
Najlepszy bb, jaki miałam do tej pory.
Pięknie rozświetla twarz, dopasowuje się po kilku sekundach do koloru. Magia!
To zaledwie kilka z wielu recenzji na jego temat. W regularnej cenie kosztuje 120 zł.