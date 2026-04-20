Ten krem BB to kosmetyk 3w1. Intensywnie nawilża skórę, wyrównuje jej koloryt i chroni przed promieniowaniem UV. W składzie ma między innymi słynny filtrat ze śluzu ślimaka. Jeśli szukasz lekkiej alternatywy dla tradycyjnego podkładu, oto ona.

Skin79 to jedna z najpopularniejszych koreańskich marek kosmetycznych. W Polsce zasłynęła dzięki kultowym kremom BB, które niezmiennie od lat cieszą się ogromną popularnością. Nie tylko dlatego, że ujednolicają koloryt cery i nadają jej zdrowy promienny wygląd. Na uwagę zasługują też zawarte w formułach składniki pielęgnujące skórę oraz wysoki filtr przeciwsłoneczny SPF 50. To właśnie dlatego jeden z bestsellerowych produktów marki wielu osobom zastępuje co najmniej dwa inne kosmetyki.

Krem BB Skin79 Golden Snail – jak działa?

Intensywnie odżywczy krem BB Skin79 Golden Snail SPF50+ wygładza skórę, wyrównuje jej koloryt i delikatnie tuszuje niedoskonałości. Sprawia, że cera wygląda zdrowo i promiennie, a jednocześnie dostarcza jej solidną dawkę nawilżenia. Aż 26% składu stanowi filtrat ze śluzu ślimaka – jeden z najcenniejszych komponentów wspierających barierę ochronną naskórka. Poza tym formułę wzbogacono o niacynamid, który pozwala zachować równowagę sebum i zapobiega przetłuszczaniu się cery, oraz adenozynę, która działa przeciwzmarszczkowo.

Ten koreański krem BB daje lekkie krycie i subtelnie rozświetla skórę, pielęgnuje ją i chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. To idealny wybór dla cery suchej, dojrzałej czy pozbawionej witalności.

1 Krem BB ze śluzem ślimaka Kup teraz

Co Polki sądzą o kremie BB Skin79 Golden Snail?

Kosmetyk zebrał już wiele pozytywnych recenzji. W serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,8/5. Polki podkreślają, że działa jak lekki podkład i SPF w jednym, dlatego świetnie sprawdza się chociażby w podróży.

Fantastyczny Najlepszy krem BB, jak stosowałam (a było ich sporo – zarówno koreańskie, jak i polskich producentów) Bardzo go lubię. Szczególnie przydatny podczas podróży: kryjący, spf50 Świetny krem bb, szczególnie dla dojrzałej skóry twarzy. Twarz wygląda na bardzo zadbaną.

To tylko niektóre z wielu opinii na jego temat. W regularnej cenie kupimy go za 120 zł, ale w promocji kosztuje nawet 50 zł mniej.