Dobry podkład to fundament udanego makijażu. Idealny powinien nie tylko tuszować niedoskonałości, ale przede wszystkim upiększać skórę. Właśnie tak działa tint od francuskiej marki Lancôme. Polki go pokochały.

Zapewnia doskonałe krycie, blisko 24-godzinną trwałość i efekt soft-focus. Ten podkład łączy trwałe pigmenty i składniki pielęgnujące skórę. Dzięki temu chroni cerę przed przesuszeniem i dobrze wygląda na twarzy przez cały dzień. Jego formułę dodatkowo wzbogacono o faktor ochronny przeciw zanieczyszczeniom, który świetnie sprawdzi się w miejskich warunkach.

Jak działa podkład Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h?

Długotrwały podkład do twarzy Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h skutecznie ukrywa niedoskonałości, wyrównuje koloryt skóry i daje naturalne, matowe wykończenie. Jego lekka formuła jednocześnie chroni cerę przed wpływem czynników środowiskowych i pozwala jej oddychać dzięki innowacyjnej technologii Advanced Airwear™. Ponadto zawiera cenne składniki pielęgnujące, takie jak intensywnie nawilżający kwas hialuronowy, odżywczy olej moringa czy witamina E, która działa antyoksydacyjnie.

Podkład nie zbiera się w załamaniach skóry ani nie tworzy nieestetycznych plam. Zamiast tego dobrze wtapia się w cerę i jest odporny m. in. na wilgoć czy ścieranie. Co więcej: nie zatyka porów ani nie przesusza, dlatego jest idealny zarówno do cery problematycznej, jak i suchej czy wrażliwej. Potwierdzają to recenzje Polek.

1 Podkład Kup teraz

Co Polki sądzą o podkładzie Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h?

Kosmetyk ma średnią ocenę 4,8/5 przy blisko 400 wystawionych opiniach w serwisie internetowym Notino. Polki chwalą go za nieskazitelne krycie, lekką formułę i ponadprzeciętną trwałość.

Świetny pod każdym względem: trwałość, krycie, kolor, wykończenie. Po 40tce idealny aby ukryć, to co trzeba. Najlepszy od lat, bardzo polecam Trwały, ale bardzo naturalnie wygląda na twarzy.

Piszą na jego temat internautki. Podkład dostępny jest w bardzo wielu odcieniach, dzięki czemu z łatwością dopasujemy go do koloru swojej skóry. Dla osób poszukujących trwałego fluidu na co dzień może okazać się strzałem w dziesiątkę.