Ten błyszczyk z kwasem hialuronowym daje efekt tafli na ustach. Polki go pokochały
Kochasz efekt lśniącej tafli na ustach? Ten błyszczyk może trafić w Twój gust. Ma aplikator w rozmiarze XL i co najważniejsze – pielęgnacyjną formułę z dawką kwasu hialuronowego.
Błyszczyki do ust wróciły do nas w wielkim stylu. Po kilku sezonach mody na matowy make-up, w trendach króluje błysk i najbardziej pożądany efekt glass-skin. Jak uzyskać go na ustach? Pomóc może błyszczyk od Maybelline New York, który bije rekordy popularności wśród Polek.
Błyszczyk Maybelline New York Lifter Gloss – jak działa?
Nadaje ustom połysk, a jednocześnie intensywnie nawilża. Błyszczyk Maybelline New York Lifter Gloss ma komfortową formułę, którą wzbogacono o cenne składniki pielęgnujące skórę:
- kwas hialuronowy, który długotrwale chroni przed przesuszeniem,
- witaminę E, dzięki której usta są gładsze i aksamitnie miękkie.
Kosmetyk ma wygodny, duży aplikator, dzięki któremu aplikacja jest prosta i trwa zaledwie kilka sekund. Daje lśniące wykończenie porównywane do tafli szkła i pięknie odbija światło. Ponadto jest dostępny w kilku przepięknych odcieniach nude, które wyglądają na ustach bardzo naturalnie i idealnie sprawdzają się na co dzień. Potwierdzają to recenzje Polek.
Błyszczyk Maybelline Lifter GlossKup teraz
Jak Polki oceniają błyszczyk do ust Maybelline New York Lifter Gloss?
Mój ulubiony błyszczyk do ust. Świetnie nawilża i długo utrzymuje się na wargach.
Daje efekt tafli na ustach
Najpiękniejszy błyszczyk. Fajnie nawilża i ma piękne drobinki
Nawilża i się nie klei.
Piszą na jego temat internautki. W serwisie internetowym drogerii Hebe błyszczyk Maybelline Lifter Gloss ma średnią ocenę 4,8/5 przy ponad 600 oddanych głosach. Jeśli szukasz idealnego produktu do ust na co dzień i na specjalne okazje, ten może okazać się strzałem w dziesiątkę.