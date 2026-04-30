Kochasz efekt lśniącej tafli na ustach? Ten błyszczyk może trafić w Twój gust. Ma aplikator w rozmiarze XL i co najważniejsze – pielęgnacyjną formułę z dawką kwasu hialuronowego.

Błyszczyki do ust wróciły do nas w wielkim stylu. Po kilku sezonach mody na matowy make-up, w trendach króluje błysk i najbardziej pożądany efekt glass-skin. Jak uzyskać go na ustach? Pomóc może błyszczyk od Maybelline New York, który bije rekordy popularności wśród Polek.

Błyszczyk Maybelline New York Lifter Gloss – jak działa?

Nadaje ustom połysk, a jednocześnie intensywnie nawilża. Błyszczyk Maybelline New York Lifter Gloss ma komfortową formułę, którą wzbogacono o cenne składniki pielęgnujące skórę:

kwas hialuronowy, który długotrwale chroni przed przesuszeniem,

witaminę E, dzięki której usta są gładsze i aksamitnie miękkie.

Kosmetyk ma wygodny, duży aplikator, dzięki któremu aplikacja jest prosta i trwa zaledwie kilka sekund. Daje lśniące wykończenie porównywane do tafli szkła i pięknie odbija światło. Ponadto jest dostępny w kilku przepięknych odcieniach nude, które wyglądają na ustach bardzo naturalnie i idealnie sprawdzają się na co dzień. Potwierdzają to recenzje Polek.

Jak Polki oceniają błyszczyk do ust Maybelline New York Lifter Gloss?

Mój ulubiony błyszczyk do ust. Świetnie nawilża i długo utrzymuje się na wargach. Daje efekt tafli na ustach Najpiękniejszy błyszczyk. Fajnie nawilża i ma piękne drobinki Nawilża i się nie klei.

Piszą na jego temat internautki. W serwisie internetowym drogerii Hebe błyszczyk Maybelline Lifter Gloss ma średnią ocenę 4,8/5 przy ponad 600 oddanych głosach. Jeśli szukasz idealnego produktu do ust na co dzień i na specjalne okazje, ten może okazać się strzałem w dziesiątkę.