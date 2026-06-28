Sekret udanego makijażu często tkwi w dobrze podkreślonych brwiach. To one nadają twarzy wyraz i pięknie podkreślają spojrzenie. Dlatego od miesięcy sięgam po jedną kredkę, która nigdy mnie nie zawodzi. Efekt jest subtelny, ale mimo wszystko robi różnicę.

Dobrze wystylizowane brwi potrafią całkowicie odmienić wygląd twarzy, dlatego odpowiednio dobrana kredka to jeden z podstawowych kosmetyków w codziennym makijażu. Najlepsze formuły nie tylko pozwalają precyzyjnie uzupełnić ubytki, ale także subtelnie imitują naturalne włoski, dzięki czemu efekt jest lekki i daleki od przerysowania. Właśnie dlatego wiele kobiet sięga po kredki o miękkiej, pudrowej konsystencji, które umożliwiają stopniowanie intensywności koloru i szybkie wymodelowanie łuku brwiowego.

Stylizacja brwi w kilka sekund

Jednym z produktów, który świetnie sprawdza się w tej roli, jest kredka do brwi Catrice Stylist. Jej pudrowa formuła gładko sunie po skórze, pozwalając precyzyjnie wypełnić brwi i optycznie je zagęścić, jednocześnie zachowując bardzo naturalny efekt.

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Dodatkowym atutem jest praktyczna szczoteczka umieszczona na drugim końcu kredki, która pomaga wyczesać włoski, zmiękczyć kontury i nadać brwiom pożądany kształt. Wystarczy kilka delikatnych pociągnięć, imitujących pojedyncze włoski, a następnie przeczesanie szczoteczką, by uzyskać schludnie wystylizowane, pełniejsze brwi. To właśnie dlatego ta kredka od dłuższego czasu pozostaje moim kosmetycznym must have – zapewnia efekt naturalnych, gęstych brwi bez wysiłku i doskonale sprawdza się zarówno w szybkim makijażu na co dzień, jak i przy bardziej dopracowanych stylizacjach. Dla jeszcze trwalszego efektu warto na koniec utrwalić włoski transparentnym żelem do brwi oraz subtelnie rozświetlić łuk brwiowy jasnym cieniem lub kredką.