Dobry podkład do twarzy nie musi kosztować fortuny. O ten od polskiej marki Eveline Cosmetics spytałam AI bez podawania jego nazwy i ceny. Werdykt? Hybryda makijażu i pielęgnacji w wersji premium. W składzie ma między innymi niacynamid i daje efekt make-up no-make-up.

Kryje jak dobry fluid, ale ma skład jak najlepszy krem BB – ten rozświetlający podkład do twarzy skutecznie tuszuje niedoskonałości i ujednolica koloryt, a przy tym delikatnie pielęgnuje skórę. Będzie idealny dla osób, które lubią, kiedy makijaż jest prawie niewidoczny, ale robi różnicę.

Podkład Eveline Cosmetics Wonder Match Lumi – jak działa?

Rozświetlający podkład Eveline Cosmetics Wonder Match Lumi to kosmetyk, który działa wielozadaniowo. Zawarte w nim pigmenty skutecznie wygładzają skórę, wyrównują jej koloryt i maskują niedoskonałości. Dają efekt rozproszonego światła i naturalne, satynowe wykończenie. Jego formułę wzbogacono o składniki pielęgnujące cerę. Na liście znalazły się takie komponenty, jak:

niacynamid, który rozjaśnia przebarwienia i chroni przed niepożądanym przetłuszczaniem się skóry,

witamina C, która wspiera syntezę kolagenu i rozświetla koloryt cery,

gliceryna, która długotrwale zabezpiecza przed utratą nawilżenia,

wyciąg z róży francuskiej o działaniu odmładzającym,

ekstrakt z nasion moringa o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Podkład dodatkowo ma filtr SPF 20 i doskonale odżywia skórę. Efekt? Zdrowo wyglądająca, gładsza cera w naturalnym wydaniu.

1 Podkład Eveline Cosmetics Wonder Match Lumi Kup teraz

Opinie o podkładzie Eveline Cosmetics Wonder Match Lumi – jak oceniają go Polki?

Działanie rozświetlającego podkładu od Eveline doceniło już wiele osób. Internautki podkreślają, że to idealny produkt na co dzień, dla miłośniczek bardzo subtelnego, naturalnego makijażu.

Ładnie wtapia się w skórę, pozostawia satynowe wykończenie. Pięknie tuszuje niedoskonałości, twarz wygląda zdrowo i naturalnie. Mega trwałość i krycie, odcień idealny dla mojej karnacji. Mam makijaż, ale nie jestem „pomalowana”, efekt bardzo naturalnej cery.

Piszą na jego temat Polki. Podkład Wonder Match Lumi od Eveline Cosmetics jest dostępny w czterech różnych odcieniach i w regularnej cenie kosztuje ok. 50 zł.