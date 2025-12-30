Nie smoky eyes ani błękit a’la lata 80. W trendach na zimę 2026 dominować będzie subtelny makijaż oczu inspirowany płatkami śniegu. Jak uzyskać efekt snowflake eyeshadow? Pomogą idealne cienie z drobinkami.

Ten trend będzie jednym z wiodących tej zimy. Subtelny makijaż oczu inspirowany krainą lodu łączy zmysłowość, delikatność i odrobinę magii. Idealnie wpisuje się w koncepcję soft glam i doskonale sprawdzi się przy wielu okazjach.

Snowflake shadow – co to za make-up?

Snowflake shadow do delikatny makijaż oczu, który przykuwa uwagę mieniącymi się drobinami brokatu przypominającymi skrzące się w słońcu płatki śniegu. Zamiast ciężkich, metalicznych barw ma w sobie lekkość, transparentność i subtelny błysk. Właśnie to czyni go tak wyjątkowym.

Jak uzyskać efekt snowflake shadow?

Klucz do sukcesu to przezroczyste cienie z drobinkami brokatu. Najlepiej sprawdzą się te kremowe, dające mokre, rozświetlone wykończenie. Szukaj transparentnych lub na jasnej – białej, srebrnej lub bladoróżowej bazie, aby uzyskać jak najbardziej naturalny, muśnięty światłem wygląd. Wystarczy nałożyć je na ruchomą część powieki. Możesz dodać odrobinę tuszu do rzęs albo klasyczne kreski malowane eyelinerem.

Makijaż snowflake shadow – dla kogo będzie idealny?

Ten subtelny efekt rozproszonego światła na powiekach to idealna alternatywa dla ciężkich, metalicznych lub kolorowych cieni do powiek. Na pewno przypadnie do gustu osobom, które lubią delikatny, lecz przyciągający spojrzenia make-up. Będzie idealny na Sylwestra, bal karnawałowy, ale też na co dzień.