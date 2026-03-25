Tegoroczna edycja Sephora House nie pozostawia złudzeń: rok 2026 to czas „inteligentnego makijażu”. Nie szukamy już tylko koloru – szukamy składników aktywnych, trwałości odpornej na miejski pęd i wykończenia, które wygląda jak najlepsza wersja naszej własnej skóry. Które nowości najbardziej skradły nasze serca?

HAUS LABS BY LADY GAGA Triclone Skin Tech Foundation – Podkład z fermentowaną arniką

Strefa HAUS LABS BY LADY GAGA przyciągnęła nas szerokim wyborem m.in. podkładów. Marzycie o cerze, jak z wybiegu?

Triclone Skin Tech Foundation to nie jest zwykły podkład. W składzie znalazło się 20 składników pielęgnacyjnych, w tym fermentowana arnika, która oczekuje na uzyskanie patentu. Dlaczego to ważne? Arnika działa kojąco i redukuje zaczerwienienia, co przy wiosennych zmianach pogody jest zbawienne.

Konsystencja jest lekka, a wręcz przypomina serum. Krycie można budować. Efekt „drugiej skóry” to nie marketingowy slogan – ten podkład naprawdę stapia się ze skórą, pozostawiając efekt rozjaśnionej i pełnej blasku twarzy. Efekt maski albo ściągnięcia? Nie z tym kosmetykiem.

Cena: ok. 249 zł

GIVENCHY Prisme Libre Highlighter Powder – Nawilżający marmurkowy puder rozświetlający

To puder, który jednocześnie nawilża! Dzięki mikrocząsteczkom kwasu hialuronowego i skwalanowi, skóra nie tylko lśni, ale czuje się komfortowo przez cały dzień. Doskonale wtapia się w cerę wygładzając ją.

Cena: ok. 315 zł

MERIT BEAUTY Flush Balm – Kremowy róż

To kolejna nowość na półkach Sephory. Róż o kremowej konsystencji, który idealnie stapia się ze skórą. Sprawia, że twarz nabiera uroczego, naturalnego rumieńca, który utrzymuje się przez cały dzień. W jego formule nie znajdziemy składników komedogennych, dzięki czemu nie zatyka porów.

Cena: ok. 129 zł

BENEFIT COSMETICS Juice Stick – Żelowy Róż Do Policzków W Sticku

Uwielbiamy produkty do konturowania od Benefit Cosmetics. Czy tak będzie i z tą nowością? Wiele na to wskazuje. To żelowo-kremowy róż w sztyfcie, który już jednym pociągnięciem nadaje skórze naturalny i świeży rumieniec. Łatwo się rozprowadza i pozwala stopniowo budować intensywność koloru, tworząc efekt lekko wilgotnej skóry pełnej blasku. Stick jest odporny na pot i wilgoć, dzięki czemu utrzymuje się przez cały dzień. Formuła została wzbogacona o olejek z nasion jagód goji, który odżywia skórę i zapewnia przyjemne, natychmiastowe uczucie chłodzenia. Dodatkowo róż zachwyca delikatnym, świeżym zapachem.

Cena: ok. 179 zł

ONESIZE Ultimate Blurring – Puder sypki utrwalający w formacie podróżnym

To lekki, ultradrobno zmielony puder sypki, który zapewnia perfekcyjnie gładką i przedłuża trwałość makijażu. Idealny szczególnie w podróży.

Jego delikatna, przyjazna dla skóry formuła wygładza jej strukturę, subtelnie rozświetla i skutecznie redukuje błyszczenie. Puder utrwala makijaż nawet do 12 godzin, pozostawiając cerę świeżą, miękką i idealnie przygotowaną do zdjęć.

Cena: ok. 95 zł

MAKEUP BY MARIO, Master Mattes® Long-Wear Cream Eyeshadow – Cień do powiek w kremie

To lekki i niezwykle łatwy w aplikacji kremowy cień do powiek, który zapewnia subtelnie rozproszone, matowe wykończenie. Idealnie sprawdzi się szczególnie w te dni, kiedy zaśpimy i pozostaje nam mało czasu na makijaż. Jego trwała formuła jest odporna na zbieranie się w załamaniach, pot i wilgoć, dzięki czemu makijaż utrzymuje się przez wiele godzin.

Krycie? Od średniego aż do mocnego – można je łatwo budować. Cień można aplikować pędzelkiem albo palcem, co też może być istotne podczas urlopu. Można go stosować jako samodzielny produkt, do warstwowego budowania efektu i modelowania oka, a także jako baza pod inne cienie.

Cena: ok. 129 zł

SEPHORA COLLECTION MATTE TO TINT – Matowy tint do ust z efektem rozmycia

To płynna pomadka o lekkiej, puszystej konsystencji, która otula usta miękkim, matowym kolorem z subtelnym efektem rozmycia. Z czasem przekształca się w trwały tint, zapewniając długotrwały i komfortowy efekt.

Cena: ok. 62 zł

Materiał promocyjny marki Sephora.