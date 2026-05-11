Róż do policzków i do powiek? Internautki są nim zachwycone
Wiosenny makijaż coraz częściej stawia na świeżość, lekkość i naturalny blask. Nic więc dziwnego, że róże do policzków znów stały się absolutnym beauty must-have. Internautki szczególnie upodobały sobie jeden produkt, który można stosować nie tylko na policzki, ale również na powieki. Mowa o Gucci Beauty Blush De Beauté – pudrowym różu, który zachwyca eleganckim wykończeniem i efektem „drugiej skóry”.
Róż do policzków to jeden z tych kosmetyków, który potrafi całkowicie odmienić wygląd makijażu. Zwłaszcza wiosną chętniej sięgamy po produkty dodające cerze świeżości, zdrowego kolorytu i subtelnego blasku. Delikatnie zaróżowione policzki sprawiają, że twarz wygląda promiennie i wypoczęcie, a cały make-up nabiera lekkości. Nic więc dziwnego, że tej wiosny ogromną popularnością cieszą się wielofunkcyjne produkty, które pozwalają stworzyć spójny i szybki makijaż.
Ten róż od Gucci zachwycił internautki
Właśnie do tego trendu idealnie wpisuje się Gucci Beauty Blush De Beauté – pierwszy w historii pudrowy róż marki Gucci. To kosmetyk, który można aplikować zarówno na policzki, jak i na powieki, tworząc harmonijny, monochromatyczny look. Internautki pokochały go przede wszystkim za niezwykle lekką formułę i naturalny efekt, jaki pozostawia na skórze.
Róż wyróżnia się gładką, ultracienką konsystencją, która dosłownie stapia się ze skórą. Dzięki temu produkt bardzo łatwo się rozprowadza i pozwala budować intensywność koloru – od delikatnego, świeżego rumieńca po bardziej wyrazisty efekt makijażu. Formuła została stworzona z myślą o nakładaniu warstwami, dlatego bez problemu można dopasować efekt do okazji czy nastroju.
Ogromnym atutem Gucci Beauty Blush De Beauté jest również komfort noszenia. Kosmetyk zapewnia uczucie „drugiej skóry”, nie obciąża cery i utrzymuje się przez wiele godzin. Co ważne, sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry.
Róż jest świetny w użyciu. Chociaż ma pudrową konsystencję, dzięki zawartości masła shea pięknie wtapia się w skórę. Pigmentacja jest trwała i intensywna, ale można ją ładnie rozetrzeć pędzlem; Kolor jest pięknie napigmentowany, ale jednocześnie świetnie się rozciera, więc nie ma ryzyka powstania plam. Dodatkowo nawilża, dzięki czemu skóra nie wygląda na suchą, co bardzo cenię.
– zachwycają się internautki na stronie Notno.pl
Na uwagę zasługuje także skład produktu. W formule znalazły się między innymi masło shea, kwas hialuronowy oraz olejek z czarnej róży, które pomagają zadbać o komfort skóry i jej odpowiednie wygładzenie. Dodatkowo zastosowane woski zmiękczające ułatwiają aplikację oraz wpływają na trwałość makijażu.