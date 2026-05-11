Wiosenny makijaż coraz częściej stawia na świeżość, lekkość i naturalny blask. Nic więc dziwnego, że róże do policzków znów stały się absolutnym beauty must-have. Internautki szczególnie upodobały sobie jeden produkt, który można stosować nie tylko na policzki, ale również na powieki. Mowa o Gucci Beauty Blush De Beauté – pudrowym różu, który zachwyca eleganckim wykończeniem i efektem „drugiej skóry”.

Róż do policzków to jeden z tych kosmetyków, który potrafi całkowicie odmienić wygląd makijażu. Zwłaszcza wiosną chętniej sięgamy po produkty dodające cerze świeżości, zdrowego kolorytu i subtelnego blasku. Delikatnie zaróżowione policzki sprawiają, że twarz wygląda promiennie i wypoczęcie, a cały make-up nabiera lekkości. Nic więc dziwnego, że tej wiosny ogromną popularnością cieszą się wielofunkcyjne produkty, które pozwalają stworzyć spójny i szybki makijaż.

Ten róż od Gucci zachwycił internautki

Właśnie do tego trendu idealnie wpisuje się Gucci Beauty Blush De Beauté – pierwszy w historii pudrowy róż marki Gucci. To kosmetyk, który można aplikować zarówno na policzki, jak i na powieki, tworząc harmonijny, monochromatyczny look. Internautki pokochały go przede wszystkim za niezwykle lekką formułę i naturalny efekt, jaki pozostawia na skórze.

Róż wyróżnia się gładką, ultracienką konsystencją, która dosłownie stapia się ze skórą. Dzięki temu produkt bardzo łatwo się rozprowadza i pozwala budować intensywność koloru – od delikatnego, świeżego rumieńca po bardziej wyrazisty efekt makijażu. Formuła została stworzona z myślą o nakładaniu warstwami, dlatego bez problemu można dopasować efekt do okazji czy nastroju.

1 Gucci Gucci Beauty Blush De Beauté Kup teraz

Ogromnym atutem Gucci Beauty Blush De Beauté jest również komfort noszenia. Kosmetyk zapewnia uczucie „drugiej skóry”, nie obciąża cery i utrzymuje się przez wiele godzin. Co ważne, sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry.

Róż jest świetny w użyciu. Chociaż ma pudrową konsystencję, dzięki zawartości masła shea pięknie wtapia się w skórę. Pigmentacja jest trwała i intensywna, ale można ją ładnie rozetrzeć pędzlem; Kolor jest pięknie napigmentowany, ale jednocześnie świetnie się rozciera, więc nie ma ryzyka powstania plam. Dodatkowo nawilża, dzięki czemu skóra nie wygląda na suchą, co bardzo cenię.

– zachwycają się internautki na stronie Notno.pl

Na uwagę zasługuje także skład produktu. W formule znalazły się między innymi masło shea, kwas hialuronowy oraz olejek z czarnej róży, które pomagają zadbać o komfort skóry i jej odpowiednie wygładzenie. Dodatkowo zastosowane woski zmiękczające ułatwiają aplikację oraz wpływają na trwałość makijażu.