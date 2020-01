Wykorzystanie owoców i warzyw jako składników domowych maseczek, czy produktów do pielęgnacji, nikogo już nie dziwi. Zaskakiwać może jednak to, że niektóre z nich z powodzeniem możemy użyć także do przygotowania własnych kosmetyków do makijażu.

Wielkim hitem ostatnich lat stały się pudry transparentne – ryżowe, bambusowe czy z pszenicy. Wtapiają się w skórę, świetnie matują i utrwalają makijaż. Specjalnie dla was znalazłyśmy ich w stu procentach naturalną i bardzo tanią alternatywę! Przygotujecie ją z… ziemniaka.

Skrobia, czy też mąka ziemniaczana, podobnie jak wspomniane już pudry transparentne matowi skórę i utrwala makijaż, a przy tym nie zapycha porów i łagodzi podrażnioną skórę. To świetna opcja, polecana szczególnie dla alergików i borykających się z trądzikiem.

Jak ją przygotować?

Oczywiście, możemy kupić ją w sklepie. Za kilogram zapłacimy zaledwie parę złotych. My jednak polecamy przygotować ją w domu. Dzięki temu mamy pewność, że jest w stu procentach naturalna, pozbawiona jakichkolwiek wspomagaczy.

W tym celu ścieramy ziemniaki na drobnych oczkach tarki (możesz użyć też sokowirówki) i odstawiamy na 20 minut. Po tym czasie odlewamy sok, a pozostałą pulpę zalewamy wodą i pozostawiamy na kolejne 20 minut, po czym znów odlewamy wodę. Czynność powtarzamy dopóki woda nie będzie przezroczysta, wtedy odlewamy ją, a pulpę przekładamy na suchy papier i odkładamy w ciepłe i suche miejsce aż do wyschnięcia, najlepiej na całą noc.

Rano rozbijamy grudki widelcem lub tłuczkiem i przekładamy do czystego pojemniczka po pudrze. Gotowe!

UWAGA! Puder nakładajcie w małych ilościach. Nałożony w nadmiarze będzie widoczny i nada twarzy bladego wyrazu.