Dobry podkład na wiosnę i lato powinien być lekki jak chmurka i dawać efekt zdrowo wyglądającej skóry. Wypróbowałam już wiele formuł, ale ta od Eveline jest dla mnie bezkonkurencyjna. Skutecznie tuszuje niedoskonałości i długotrwale nawilża skórę, a wszystko to za zaledwie kilkanaście złotych.

W ciepłe dni świadomie rezygnuję z ciężkich, kryjących podkładów na rzecz lżejszych formuł, które wyrównują koloryt skóry, nawilżają ją i sprawiają, że wygląda świeżo i promiennie. Właśnie taki kosmetyk stworzyła marka Eveline. Podkład Better Than Perfect działa jak instagramowy filtr, a przy tym zapewnia uczucie komfortu na twarzy.

Lekki podkład na wiosnę i lato? Poznaj Eveline Better Than Perfect

Patrząc na jego ultra lekką formułę, trudno uwierzyć, że tak dobrze tuszuje niedoskonałości. Podkład Eveline Better Than Perfect ma konsystencję delikatnego kremu, która szybko stapia się ze skórą bez efektu maski. Kosmetyk ujednolica koloryt cery i sprawia, że wygląda ona zdrowo, bez uczucia ciężkości. Co więcej: ma formułę No Transfer, która jest odporna na ścieranie i pozostaje nienaruszona przez długie godziny.

Na tym nie koniec. Podkład Eveline Better Than Perfect wzbogacono o składniki pielęgnujące skórę. Na liście znalazły się takie komponenty, jak kwas hialuronowy, kolagen roślinny czy skwalan. Dzięki nim kosmetyk nie tylko nawilża, ale też długotrwale chroni cerę przed utratą wilgoci.

Opinie o podkładzie Eveline Better Than Perfect – jak oceniają go Polki?

Podkład zyskał naprawdę imponującą ilość recenzji. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono go blisko 1600 razy. Polki pokochały go za lekką formułę, właściwości pielęgnacyjne i naturalne wykończenie.

Jest lekki, ale kryje bardzo dobrze. Najlepszy podkład, jakiego używałam do tej pory. Makijaż wygląda lekko, konsystencja „kremowa”, ładnie wyrównuje koloryt skóry. Od lat niezmiennie mój ulubiony i ukochany podkład.

To tylko niektóre z wielu opinii na jego temat. Jeśli szukasz dobrego, taniego podkładu na wiosnę, ten będzie strzałem w dziesiątkę.