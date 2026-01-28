Promocja 1+1 w Hebe. Te kosmetyki kupisz nawet za 1 zł
W Hebe wystartowała promocja, na którą czekało wiele osób. Wybrane kosmetyki znanych marek kupimy teraz w wyjątkowych, okazyjnych cenach. To najlepszy moment na uzupełnienie braków w kosmetyczce i testowane nowości. Które produkty zostały przecenione?
Trwająca właśnie promocja 1+1 w Hebe obejmuje kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Z rabatem 60% kupimy drugi tańszy produkt od marki Nivea. Aż 80% zniżki zyskamy przy zakupie dwóch kosmetyków od Nacomi. Największym zaskoczeniem jest jednak oferta 1+1 drugi produkt za 1 zł, która dotyczy takich marek, jak Bourjois, Max Factor, Rimmel czy Sally Hansen. Aby zapłacić mniej, wystarczy wrzucić do koszyka dwa kosmetyki.
Co wybrać na promocji 1+1 drugi, tańszy produkt za 1 zł w Hebe?
Na które produkty warto zwrócić szczególną uwagę? Promocja 1+1 w Hebe to doskonała okazja na zrobienie zapasów ulubionych kosmetyków. Z rabatem kupimy takie bestsellery, jak puder Stay Matte od Rimmel czy kryjący, nawilżający podkład Bourjois Always Fabulous. Przecenione zostały nie tylko kultowe szybkoschnące lakiery do paznokci Sally Hansen, ale też wzmacniające płytkę odżywki. Coraz większą popularność zyskują multi-taskery marki Rimmel, jak rozświetlający róż w płynie, który daje efekt lśniącej tafli i pielęgnuje skórę. Promocją objęto też słynne tusze do rzęs czy produkty do ust.
