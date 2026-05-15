Z czym kojarzy Wam się makijaż? Z wielkim wyjściem, godziną przed lustrem i pełnym glam lookiem? Jeszcze do niedawna pewnie wiele z nas odpowiedziałoby: dokładnie tak. Ale dziś makijaż i nasze podejście do niego wygląda zupełnie inaczej – jest bardziej uniwersalny.

Współczesna kosmetyczka Polek nie ożywa już tylko na specjalne okazje. Tusz do rzęs, błyszczyk czy podkład coraz częściej są po prostu codziennym „must have” i lądują w koszyku nie tylko w drogerii, ale nawet między pieczywem a jogurtem. I nie jest to przypadek.

Z badania zrealizowanego w kwietniu 2026 roku na zlecenie Kaufland Polska wynika, że aż 68% kobiet kupuje kosmetyki kolorowe przynajmniej raz na 2-3 miesiące, a 33% sięga po nie minimum raz w miesiącu. Makijaż przestał być więc dla współczesnych Polek dodatkiem „od święta”. Dziś to zwyczajnie część codziennej rutyny, stylizacji, a nawet odzwierciedlenie nastroju. Makijaż nie jest też już obowiązkiem, przysłowiową „tapetą”, którą chcemy coś zatuszować. Teraz najczęściej ma oddawać charakter i komunikować nasz vibe.

Makijaż dla każdej z nas

Są takie dni, gdy wystarczy nam tylko tusz i pomadka wrzucone do torebki. A są takie, gdy mamy ochotę na mocniejszy look, który robi cały outfit. I właśnie dlatego coraz trudniej mówić dziś o jednym stylu makijażu. Bardziej chodzi o nasz beauty mood i dopasowanie go do siebie.

A czy wiesz jaki styl makijażu najbardziej do ciebie pasuje? To kilka najbardziej aktualnych i najczęściej spotykanych – sprawdź, który jest twój:

Clean girl wybiera minimalizm, rozświetloną skórę, kremowy róż i błyszczyk. To makijaż, który wygląda trochę tak, jakby go nie było.

wybiera minimalizm, rozświetloną skórę, kremowy róż i błyszczyk. To makijaż, który wygląda trochę tak, jakby go nie było. Busy girl make-up, czyli 5 minut, kawa w ręku i szybki efekt „wyglądam świeżo”. Tusz, puder, coś na usta i można działać.

make-up, czyli 5 minut, kawa w ręku i szybki efekt „wyglądam świeżo”. Tusz, puder, coś na usta i można działać. Soft glam to delikatne podkreślenie urody, ale widać, że coś się dzieje na twarzy. Lekko zaznaczone oko, glow skin i ulubiona pomadka.

to delikatne podkreślenie urody, ale widać, że coś się dzieje na twarzy. Lekko zaznaczone oko, glow skin i ulubiona pomadka. Classic beauty, czyli sięganie wyłącznie po sprawdzone produkty, które zawsze działają. Bez eksperymentów, za to z kosmetyczką pełną pewniaków.

I właśnie ta ostatnia kategoria świetnie odzwierciedla wyniki badania. Bo choć trendy nieustannie się zmieniają, codzienna kosmetyczka Polek pozostaje zaskakująco konsekwentna.

Co nosimy w kosmetyczce?

Przy kosmetycznej półce w sklepie zdecydowanie wygrywają produkty praktyczne i wygodne, które nie wymagają godzinnego tutorialu z TikToka.

Jak wynika z wspomnianego badania przeprowadzonego na zlecenie marki Kaufland, najczęściej kupowane kosmetyki kolorowe to:

tusze do rzęs – 74%,

pomadki i błyszczyki – 67%,

podkłady – 60%,

pudry – 50%.

I trudno się dziwić. Tusz to nadal jeden z najbardziej efektownych kosmetyków ever. Potrafi w minutę otworzyć spojrzenie i sprawić, że wyglądamy na dużo bardziej wypoczęte niż w rzeczywistości. Błyszczyk albo pomadka? Najszybszy sposób na efekt „mam dziś lepszy dzień”. A puder od lat pozostaje kosmetycznym niezbędnikiem praktycznie każdej kosmetyczki, szczególnie w przypadku cer tłustych. Najciekawsze jest jednak to, jak bardzo zmieniło się podejście do samego makijażu i jego funkcji.

Dziś nie chodzi już o perfekcyjny full glam. Bardziej liczy się wygoda, szybkość i efekt, który po prostu poprawia samopoczucie. Jedna warstwa tuszu, cienko rozprowadzony podkład, pomadka w kieszeni płaszcza potrafią zrobić efekt wow. Szczególnie dobrze widać to wśród najmłodszych kobiet.

Czy kosmetyki kupujemy przy okazji?

Coraz częściej tak właśnie się zaopatrujemy. Choć drogerie nadal pozostają numerem jeden jako miejsce do zakupu kosmetyków makijażowych – w badaniu Kaufland wskazuje je 80% respondentek – coraz wyraźniej widać zmianę nawyków zakupowych w tym obszarze. Dziś aż 21% kobiet kupuje kosmetyki kolorowe również w sieciach handlowych i marketach, a ponad połowa uważa je za dobre miejsce na takie zakupy. I w sumie… trudno im się dziwić.

Jeśli kończy się tusz do rzęs, wiele z nas nie planuje już osobnej wyprawy do galerii. Po prostu w pośpiechu wrzuca go do koszyka przy okazji codziennych zakupów. W świecie, w którym ciągle brakuje czasu, wygoda ma ogromne znaczenie.

A oprócz wygody niewątpliwym atutem zakupów kosmetycznych w sieciach handlowych jest także ich konkurencyjna cena. A jeśli jakość się broni, to po co przepłacać?

Marki własne – nie są tylko „awaryjna opcja”

Jeszcze kilka lat temu kosmetyki marek własnych często kojarzyły się z zakupem z konieczności, gdyż były pod ręką, a nie było czasu podejść do drogerii. Dziś coraz więcej kobiet patrzy na nie zupełnie inaczej. Z badania Kauflandu wynika, że 41% Polek deklaruje otwartość na zakup kosmetyków marek własnych dostępnych w sieciach handlowych. Wśród klientek marketów ten wynik jest jeszcze wyższy – rośnie do niemal 57%. Bo współczesny makijażowy vibe opiera się na produktach, które są wygodne, łatwo dostępne i po prostu się sprawdzają.

Kosmetyki do makijażu w Kauflandzie

Od teraz w Kauflandzie zakupy makijażowe będą jeszcze łatwiejsze. Na półki właśnie trafiły produkty do makijażu kosmetycznej marki własnej Bevola. W ramach nowej linii znajdziemy podkład, puder, cienie do powiek, kredki do oczu, szminki, błyszczyki i lakier do paznokci. A także bazę pod makijaż, utrwalacz czy sztuczne rzędy w klejem, czyli wszystko czego potrzebujesz, by stworzyć efektowny makijaż na każdą okazję…

Kończy ci się podkład lub tusz do rzęs? Teraz wszystko uzupełnisz za jednym zamachem podczas codziennych zakupów. W tym pędzącym świecie to proste i wygodne rozwiązanie, a my uwielbiamy rozwiązania, które ułatwiają nam codzienność. I w dodatku nie nadwyrężają naszego portfela.

Materiał promocyjny Kaufland.