Dobry podkład to dziś coś więcej niż kosmetyk do zatuszowania niedoskonałości. Dla wielu z nas ważne nie tylko wyrównanie kolorytu, lecz kwestia kwestia pielęgnacji naszej skóry. Idealny podkład powinien nawilżyć, ukoić i sprawić, że po demakijażu skóra będzie prezentowała się równie dobrze jak w makijażu.

Jednym z produktów, o którym coraz częściej mówią miłośniczki naturalnego, promiennego efektu jest kosmetyk marki Westman Atelier. To produkt, który nie tworzy ciężkiej maski, lecz współpracuje ze skórą- subtelnie stapia się z nią i pozwala jej oddychać.

Westman Atelier Vital Skincare Complexion Drops

Formuła została opracowana tak, by realnie wpływać na jakość cery. Kosmetyk natychmiast przynosi uczucie nawilżenia, pomaga ujednolicić koloryt i łagodzi podrażnienia. Przy regularnym stosowaniu skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej sprężysta i pełna naturalnego blasku.

Sekret tkwi w aktywnych składnikach. Olej tsubaki wspiera odbudowę i wygładzenie, żeń-szeń poprawia elastyczność oraz witalność skóry, a ekstrakt z granatu działa antyoksydacyjnie i rozświetlająco. To połączenie sprawia, że kosmetyk nie tylko maskuje niedoskonałości, ale stopniowo poprawia ogólny wygląd twarzy.

1 Westman Atelier Vital Skincare Complexion Drops Kup teraz

Konsystencja, która zaskakuje

Produkt ma lekką, niemal olejkową konsystencję. Rozprowadzony na skórze miękko sunie po twarzy, by po chwili zmienić się w delikatne serum. Efekt? Uczucie komfortu i świeżości, które utrzymuje się jeszcze długo po zmyciu makijażu. Krycie można budować, począwszy od lekkiego po średnie, a wykończenie pozostaje promienne i naturalne, bez efektu ciężkości.

Co ważne, kosmetyk został przebadany dermatologicznie i jest niekomedogenny, czyli nie sprzyja zapychaniu porów. Dzięki temu sprawdzi się także przy cerze skłonnej do niedoskonałości.