Szukasz dobrej alternatywy dla podkładu? Ten upiększający krem CC może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ma formułę anti-redness, która skutecznie niweluje zaczerwienienia i ujednolica cerę. Komentarze na jego temat mówią same za siebie.

Kremy CC zyskują coraz większą popularność. Nic dziwnego. Nie tylko wyrównują koloryt skóry, ale też pielęgnują ją i nie obciążają jej tak, jak klasyczne podkłady. Ten od Eveline został stworzony z myślą o cerze problematycznej, szczególnie z widocznym rumieniem czy naczynkami. Nie dość, że ujednolica skórę, to pozostawia ją gładką i nawilżoną. Możesz używać go solo albo pod make-up.

Dobry krem CC na zaczerwienienia? Magic Skin od Eveline

Upiększający krem CC Eveline to kosmetyk wielozadaniowy. Zawiera mikropigmenty, które perfekcyjnie wyrównują koloryt skóry, redukują przebarwienia i zaczerwienienia. Jego formułę wzbogacono o kompleks PURIDETOX®, który chroni cerę przed wpływem takich szkodliwych czynników, jak smog, dym papierosowy czy wolne rodniki. Dodatkowo intensywnie nawilża, wygładza i wzmacnia barierę ochronną skóry, a przy tym działa przeciwstarzeniowo. To zasługa takich składników, jak kwas hialuronowy, cząsteczki 24-karatowego złota i witamina E. Efekt? Skóra jest widocznie gładsza, ma jednolity koloryt i odzyskuje zdrowy, promienny wygląd. Potwierdzają to opinie internautek.

Skóra jest gładka i nawilżona, nawet po długim i stresującym dniu rano nie widać zmęczenia. Dobrze radzi sobie z niedoskonałościami Świetny produkt, maskuje drobne przebarwienia skóry. Kiedy nie chce mi się robić pełnego makijażu to używam tego kremu. Ładnie wygładza buzię i wyrównuje koloryt.

Czytamy na temat kremu CC od Eveline. Kosztuje on około 30zł, ale w promocji możesz upolować go nawet za 18.