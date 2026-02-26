Zapewnia długotrwały kolor, perfekcyjne wykończenie i maksymalny komfort noszenia. Ta płynna pomadka do ust to niezmiennie faworyt Polek. „Nawet podczas jedzenia wytrzymuje do 8h” – piszą na jej temat internautki.

W zabieganej codzienności potrzebujemy kosmetyków niezawodnych, które dają efekt trwałego makijażu przez cały dzień. Nic dziwnego, że pomadka, która gwarantuje kolor utrzymujący się na ustach do 16 godzin, stała się bestsellerem. To wybór wielu Polek.

Tę winylową pomadkę do ust Polki uwielbiają od lat. Daje gwarancję trwałości

Ma płynną formułę, wygodny aplikator i zapewnia intensywny, przykuwający uwagę kolor oraz stylowe, winylowe wykończenie. Pomadka Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink słynie nie tylko z ponadprzeciętnej trwałości. Po nałożeniu na usta daje efekt lakieru, a przy tym jest niezwykle komfortowa w noszeniu. To zasługa składników pielęgnacyjnych, które zapobiegają przesuszaniu się skóry i przywracają jej aksamitną miękkość. Mowa o aloesie, który długotrwale nawilża oraz witaminie E, która wygładza i zmiękcza naskórek.

Kultowa, winylowa pomadka Maybelline jest dostępna w aż 17 różnych odcieniach: od świetlistego, brzoskwiniowego koloru po nasycone czerwienie i klasyczny burgund. Dzięki temu z łatwością wybierzesz idealnie pasującą do Twojej urody i okazji.

Opinie o pomadce Maybelline Super Stay Vinyl Ink

Unikatowa winylowa formuła stała się hitem wśród Polek. Pokochałyśmy ją za to, że jest niezawodna zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Świadczą o tym opinie internautek i średnia ocena 4.8/5 przy ponad 1700 recenzji.

Pomadka świetna, nie wysusza, utrzymuje się na ustach praktycznie cały dzień Najlepsza ze wszystkich. Trwała nawet podczas jedzenia. wytrzymuje do 8h Pomadka nie do zdarcia!

Piszą na jej temat internautki.