Pomadka od zawsze była czymś więcej niż tylko elementem makijażu. To detal, który potrafi całkowicie odmienić stylizację, dodać pewności siebie i przyciągnąć spojrzenia bez zbędnych słów. Jednym ruchem może podkreślić naturalne piękno albo stać się najmocniejszym akcentem looku począwszy od paryskiego minimalizmu po hollywoodzki glamour. Nic dziwnego, że to właśnie szminki zajmują honorowe miejsce w kosmetyczkach Polek, a w ostatnich miesiącach szczególną uwagę zwraca jedna z nich.

MAC Cosmetics MACximal Silky Matte Lipstick w odcieniu Diva to pomadka, która redefiniuje pojęcie matu bez kompromisów między intensywnym kolorem a komfortem noszenia. Kultowa marka ponownie trafia w potrzeby kobiet, oferując formułę, która zachwyca zarówno makijażystów, jak i miłośniczki codziennej elegancji.

Sekret jej sukcesu tkwi w dopracowanej formule. Choć daje pełne krycie i aksamitny, matowy efekt, na ustach pozostaje zaskakująco lekka i miękka. Wszystko za sprawą pielęgnującego składu z organicznym masłem shea, masłem kakaowym oraz olejem kokosowym, które nawilżają i odżywiają usta, eliminując uczucie suchości- tak często kojarzone z klasycznymi matami. To szminka, która wygląda perfekcyjnie nawet po wielu godzinach.

Kolor? Intensywny i trwały- nawet do 12 godzin. Konsystencja jest jedwabiście gładka, a przy tym nie podkreśla suchych skórek i nie rozmazuje się poza kontury. Całość dopełnia z kolei eleganckie opakowanie, które idealnie wpisuje się w estetykę nowoczesnej kosmetyczki.

Jeśli MAC jest w czymś dobry, to są to pomadki. Pomadka jest bardzo komfortowa na ustach i naprawdę długotrwała. Jest bardzo napigmentowana, więc wystarczy jedna warstwa i usta są odważne.

– piszą zachwycone internautki.

Pomadka, która z powodzeniem zastąpi róż

MACximal Silky Matte Lipstick to także kosmetyk wielozadaniowy. W duchu współczesnych trendów może z powodzeniem zastąpić róż wystarczy delikatnie wklepać odrobinę koloru w policzki, by uzyskać modny, monochromatyczny efekt prosto z wybiegów. To rozwiązanie, które pokochały minimalistki i fanki szybkiego, ale dopracowanego makijażu.