Masełkowa formuła, satynowe wykończenie i kolor, który możesz budować według swoich upodobań. Soft Glam Cream Blush Stick podkreśla policzki świeżym rumieńcem, a Soft Glam Cream Bronzer Stick subtelnie modeluje rysy i dodaje cerze muśniętego słońcem blasku.

Kremowa formuła gładko sunie po skórze i równomiernie się z nią stapia, co zdecydowanie ułatwia codzienny makijaż. Intensywność koloru można stopniować: od delikatnego, rozproszonego wykończenia po bardziej wyrazisty look. Formuła zawiera 2% masła shea, które pomaga nawilżać skórę, oraz 1% oleju słonecznikowego o właściwościach odżywczych.

Róż oraz bronzer można nałożyć bezpośrednio na skórę, a następnie wklepać palcami lub rozblendować pędzlem. Jeśli zależy nam na bardziej intensywnym efekcie, wystarczy dołożyć kolejne warstwy. Oba produkty są w formie sztyftu, więc łatwo może je wrzucić do torebki i poprawić makijaż w ciągu dnia.

A jakie kolory mamy do wyboru? Od subtelnych nudziaków po intensywniejsze róże, korale i czerwienie – gama Soft Glam Cream Blush Stick pozwala dobrać kolor do każdego moodu. Soft Glam Cream Bronzer Stick oferuje natomiast szeroki wybór tonów stworzonych z myślą o różnych odcieniach skóry.

e.l.f. Soft Glam Cream Blush Stick oraz e.l.f. Soft Glam Cream Bronzer Stick są już dostępne stacjonarnie oraz online na rossmann.pl w cenie 31,99 zł.