Odchodzący rok był pełen zaskakujących trendów zarówno w modzie, jak i urodzie. Do pierwszej trójki z całą pewnością można zaliczyć neonowy eyeliner, pastelowe włosy i niezwykle kobiece spódnice midi. A co ciekawego czeka nas w przyszłym sezonie? Z podpowiedzią przychodzi Pinterest.

Podczas kolejnych 12 miesięcy będzie dziać się naprawdę sporo. W podsumowaniu znalazło się wiele odniesień do lat 90., które nieustannie stanowią wielką inspirację do tworzenia kolejnych, modnych stylizacji.

Pinterest to niezaprzeczalnie jedna z największych modowo-urodowych inspiracji. Na podstawie wyników wyszukiwania użytkowników ogłoszonych zostało kilka mocnych trendów, które w nadchodzącym roku będą niesamowicie popularne.

Trendy na 2020 rok:

Rozmyte usta i matowe formuły powoli odchodzą w zapomnienie, a na ich miejscu pojawia się klasyka lat 90. – delikatny błyszczyk i konturówka. Według Pinterest wyniki wyszukiwani tych haseł wzrosły aż o 144 procent, a to oznacza mocny zwrot w makijażu ust w nadchodzącym 2020 roku.

W makijażu dziać będzie się naprawdę sporom bo oprócz powrotu konturówek z lat 90. Kolejną wielką inspiracją będzie makijaż Planet Make Up (217 procent). To kolejny, odważny trend, który już odczekał się sporego grona zwolenniczek.

Oprócz zupełnych nowości, niektóre z trendów pozostaną niezmienne. Szczególnie, kiedy chodzi o ozdoby do włosów. Scrunchies i Barrettes to niezaprzeczalnie kolejne odniesienie do lat 90. Dzięki nim w łatwy sposób można stworzyć efektowną fryzurę w zaledwie kilka minut. Nic więc dziwnego, że te dodatki zostaną z nami w nadchodzącym roku. Hasło „spinki do włosów z lat 90.” zwrosło w wynikach wyszukiwania aż o 930 procent.

Jest też dobra wiadomość dla wszystkich miłośników tatuaży – w nadchodzącym roku dominującym trendem w tej dziedzinie będą kosmiczne wzory – liczba ich wyszukiwań na tablicy wzrosła o 267 procent.