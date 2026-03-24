Makijaż na wiosnę 2026 skupia uwagę na różu. W trendach króluje Brontë blush – efekt naturalnego rumieńca jak po spacerze w wietrzny dzień. Jak go uzyskać? Wybrałyśmy róże do policzków w najmodniejszych, soczystych barwach. Nadają cerze zdrowy koloryt i subtelny blask.

Róż do policzków to największa gwiazda makijaży na wiosnę 2026. Po premierze „Wichrowych wzgórz” i nowego sezonu „Bridgertonów” znalazł się w centrum uwagi świata beauty. Zamiast delikatnie brzoskwiniowego w tym sezonie wybieramy ten w malinowo-różanych tonacji, który po nałożeniu na skórę imituje naturalny rumieniec od wiatru.

Najmodniejsze róże do policzków na wiosnę – te odcienie zdominują trendy

Początek nowemu podejściu do różu dała słynna makijażystka gwiazd Pati Dubroff. To ona odpowiada za głośno komentowane makijaże Margot Robbie z trasy promującej adaptację kultowej powieści Emily Brontë. Wizażystka pokazała, że do stworzenia efektu naturalnego rumieńca wykorzystała kremowy róż do policzków Chanel w odcieniu Berry Boost. TikTokerki natychmiast zaczęły poszukiwania tańszych zamienników, a róż w rubinowym kolorze stał się jednym z najbardziej pożądanych kosmetyków tej wiosny.

Zamiast popularnego dotychczas brzoskwiniowego różu w tym sezonie warto postawić na ten w malinowym lub truskawkowym kolorze. Da naturalny efekt skóry muśniętej wiatrem i sprawi, że make-up nabierze wyrazu. Który sprawdzi się najlepiej? Wybrałyśmy kilka w tonach red-berry idealnych na ciepłe dni.

1 Merit Flush Balm w odcieniu Postmodern Kup teraz Ten kremowy róż w pięknym, rubinowym kolorze to jeden z najczęściej polecanych zamienników produktu od luksusowej marki. Stapia się ze skórą, daje naturalne wykończenie, bez uczucia ciężkości.

2 Catrice Valentine Who? w odcieniu Fearless Famme Kup teraz Ma chłodny, malinowy odcień i lekką, kremową formułę wzbogaconą o cenne olejki: arganowy i jojoba. Dzięki temu daje efekt subtelnego błysku i idealnie sprawdza się nie tylko na policzkach, ale też na ustach czy powiekach.