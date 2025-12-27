Rok 2026 będzie wyraźnym odejściem od dopracowanego ideału w makijażu. Symetria, perfekcyjne linie i instagramowa gładkość przestają wyznaczać trendy. Zamiast tego na pierwszy plan wychodzi świadomy chaos. Estetyka, która celowo łamie zasady.

Według Pinteresta Gen Z i Millenialsi redefiniują pojęcie beauty, traktując makijaż jak formę ekspresji, a nie obowiązek dopasowania się do kanonów. Niedopasowane paznokcie, gdzie każda dłoń (a czasem każdy palec) wygląda inaczej, stają się nową normą. To zabawa kolorem i formą. Makijaż ust i oczu również przestaje być „idealnie zbalansowany”. Dwukolorowe pomadki oraz cienie do powiek w dwóch kontrastowych barwach stworzą najmodniejszy makijaż 2026 roku.

Świadome łamanie zasad staje się odpowiedzią na zmęczenie perfekcją. Trendy 2026 mówią jasno: nie musisz trafiać w punkt, żeby wyglądać dobrze. Czasem największą siłą jest właśnie to, że celowo… nie trafiasz.