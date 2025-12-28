Choć dobra czarna maskara dla wielu z nas ma status must-have, dopiero kolorowa potrafi podkreślić tęczówkę i rozpocząć zabawę makijażem. Wybrałyśmy najlepsze tusze do rzęs w tonach brązu, zieleni, błękitu i bordo, które są jak zaproszenie do eksperymentowania z wizażem. Nie tylko na specjalne okazje.

Z kolorowych cieni do powiek i eyelinerów korzystamy od dawna. Gdy jednak w grę wchodzi maskara, zwykle stawiamy na bezpieczną klasykę. Tymczasem okazuje się, że tusz do rzęs w odcieniu innym niż czarny może wspaniale podkreślić głębię spojrzenia i kolor oczu. W ostatnich sezonach coraz większą popularność zdobywają maskary brązowe. Dają bardziej naturalny, zmysłowy efekt i dla wielu typów urody okazują się prawdziwym odkryciem. Na tym nie koniec. Burgundowe rzęsy mogą wydobyć magię zielonych i piwnych oczu, a granatowe będą idealne dla niebieskookich.

Jak dobrać tusz do rzęs do koloru oczu?

Przy wyborze kolorowej maskary obowiązują te same zasady, którymi kierujemy się, dobierając cienie do powiek. Możemy postawić na efektowny kontrast albo subtelne podkreślenie spojrzenia.

Przykładowo: brązowy tusz do rzęs pięknie podkreśla ciepło brązowych oczu, niebieski z kolei sprawi, że makijaż będzie bardziej wyrazisty, wręcz magnetyczny. Burgundowe maskary to dobry wybór dla zielono- i brązowookich, a te w kolorze gorzkiej czekolady są znakomitą alternatywą dla czarnych. Wybrałyśmy najlepsze tusze do rzęs w odcieniach brązu, bordo i błękitu, które dają zaskakujące efekty i sprawdzają się nie tylko przy wyjątkowych okazjach.

