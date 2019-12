Podczas gdy na święta zaszywamy się raczej w rodzinnym gronie i perfekcyjny makijaż oraz fryzura nie są naszym priorytetem, przed Sylwestrem wpadamy w szał przygotowań. W kilka godzin chcemy zrobić się na bóstwo i często popełniamy wiele złych decyzji. Oto 10 najgorszych rzeczy, jakie możemy sobie zafundować na kilka godzin przed Sylwestrem!

Nowe kremy, niesprawdzone maseczki

Sylwester to nie dzień na eksperymenty! Nigdy nie masz pewności, jaki kosmetyk, czy produkt Cię uczuli. Pamiętaj, by korzystać tylko ze sprawdzonych kosmetyków – jeśli chcesz zrobić sobie domową maseczkę, do jej stworzenia użyj tylko składników, na które wiesz, że dobrze reagujesz.

Peeling? Nigdy w życiu!

Jeśli miałaś ochotę przed wyjściem zrobić sobie peeling drobnoziarnisty lub gruboziarnisty, pożegnaj się z tym pomysłem! Dlaczego? Możesz wywołać stan zapalny skóry, który ciężko będzie zakryć makijażem. Po drugie – podkład nie trzyma się dobrze na twarzy po peelingu! To sprawdzona informacja. W przeciwnym razie fluid szybko zniknie ze skóry.

Zabawy z samoopalaczem

Samoopalacz w piance, czy sprayu pozwala szybko uzyskać opaleniznę, jednak zacieki i smugi nie są tym, czym chcesz się pochwalić tej nocy! Zamiast tego wybierz balsam ze złotymi drobinkami, bądź krem tonujący.

Solarium

Jeśli ostatni raz na solarium byłaś przed wakacjami, radzimy nie wybierać się na opalanie. 5 minut nie sprawi, że będziesz opalona, a 7 może wyrządzić skórze więcej szkód, niż myślisz.

Martyna Wojciechowska w różowym makijażu przygotowuje się do Sylwestra

Uwaga na brwi!

Regulacja brwi na ostatnią chwilę to zły pomysł. Zaczerwienioną skórę, czy w najgorszym wypadku, nieprawidłowo wyregulowane brwi, ciężko będzie uratować.

Głodówka

Jeśli myślisz, że nic nie jedząc cały dzień, wieczorem pochwalisz się idealnie płaskim brzuchem, nie licz na to. Będąc głodną nabawisz się jedynie złego humoru i zafundujesz sobie spadek formy i szarą skórę. Jedz dziś owoce i pij dużo wody!

Wybielanie zębów

Czy masz profesjonalny zestaw do wybielania zębów, czy chcesz zabawić się sodą, odłóż to na inny dzień. Nadwrażliwość zębów sprawi, że nie wypijesz ze smakiem żadnego drinka!