Jeżeli wierzysz w istnienie istot pozaziemskich, ten makijaż będzie towarzyszył ci w 2026 roku. Na poważnie, będzie towarzyszył on nam wszystkim, osobom kochającym makijaż. Dlaczego? Inspiracje obcymi pojawią się w branży beauty i w modzie. I w mniejszym, czy większym stopniu wpłyną one i na nasze nawyki makijażowe.

Makijaż inspirowany obcymi

Wzrost zainteresowania trendem wzrósł o ponad 140%. Przynajmniej na Pintereście. Osoby zainteresowane makijażem wyszukują sformułowania alien inspired makeup, co oznacza, że będziemy malowali się jak obcy, ale o co dokładnie chodzi? O metaliczne wykończenia, perłowe i rozświetlające formuły i opalizujące syrenie odcienie. Makijaże zdominują kolory srebrny, fioletowy, niebieski, złoty i pomarańczowy. Czy z trendu korzystać będą wyłącznie maksymaliści? Nie do końca. Alienowe makijaże zachęcają też minimalistów. Wystarczy odrobina fioletowego rozświetlacza umieszczona w strategicznym miejscu lub odbijający światło cień do powiek.

Nie bez powodu populane są również rozjaśnione brwi lub ich całkowite maskowanie.

No dobrze, ale praktycy na pewno zastanawiają się, co poza rozśweitlającymi kosmetykami. W praktyce makijaż inspirowany obcymi oznacza również geometryczne linie, nietypowe tekstury oraz połyskujące efekty przypominające kosmiczny pył. Jeśli szukasz podobnych inspiracji na pewno zainteresuje cię również trend gimmy gummy.