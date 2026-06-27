Odpowiednio podkreślone brwi to kropka nad I w makijażu. Uwydatniają rysy twarzy i sprawiają, że make-up nabiera wyrazu. Nie wiesz, jak i czym malować brwi, by wyglądały naturalnie? Sprawdź zalety i wady dostępnych rozwiązań.

Co wybrać do malowania brwi?

Przez ostatnią dekadę malowanie brwi stało się nieodłącznym elementem makijażu. Podkreślenie ich sprawia, że wyglądamy bardziej wyraziście, a make-up staje się kompletny. Przez lata w trendach obserwowaliśmy modę na różne kształty łuków brwiowych: od super cienkich, na które do dziś stawia Pamela Anderson, po krzaczaste i wyraziste, które stały się znakiem rozpoznawczym modelki Cary Delevingne. Aktualnie najmodniejsze są naturalne brwi, które delikatnie podkreślają oprawę oczu i uwydatniają rysy twarzy. Choć malowanie ich w taki sposób wydaje się być trudną sztuką, wystarczy, że wybierzesz pasującą Ci metodę i produkt do makijażu, a nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Zastanawiasz się, czym najlepiej malować brwi? Na rynku kosmetycznym znajdziemy dziś szereg produktów do makijażu: od pomad po cienie. Wybór właściwego zależy przede wszystkim od efektu, jaki chcesz uzyskać i najwygodniejszej dla Ciebie techniki malowania. Z założenia ma to być proste, łatwe i przyjemne. Zatem: co wybrać do makijażu brwi?

Malowanie brwi pomadą: plusy i minusy

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na to, jak malować rzadkie brwi, dobrym wyborem będzie pomada. To kosmetyk, który przyciemnia i zagęszcza włoski, a dodatkowo zapewnia bardzo trwały efekt. Nakładanie go jest proste. Wystarczy, że zainwestujesz w dobry pędzel do brwi, najlepiej z cienką, ukośną końcówką. Umożliwi on precyzyjne podkreślenie kształtu łuków brwiowych i dorysowanie brakujących włosków.

Jak malować brwi pomadą? Nabierz na pędzelek niewielką ilość produktu i nakładaj, trzymając go pionowo, w kierunku wzrostu włosków. Pod koniec przeczesz brwi szczoteczką, by efekt był bardziej naturalny i by usunąć nadmiar kosmetyku.

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Jak malować brwi kredką? Krok po kroku

Kredka do brwi to bez wątpienia jeden z najchętniej wybieranych produktów do makijażu. Z łatwością nadasz nią łukom pożądany kształt i uzupełnisz braki, zagęszczając włoski. Jak wybrać najlepszą? Po pierwsze: zwróć uwagę na jej kolor. Jaśniejszy będzie odpowiedni dla blondynek, ciemniejszy – dla brunetek. Po drugie: postaw na kredkę o miękkiej, woskowej formule, którą łatwo się aplikuje i rozciera przy pomocy szczoteczki.

Jak malować brwi kredką? Są różne metody. Jeśli Twoje brwi mają ładny kształt, możesz jedynie uzupełnić brakujące włoski, rysując cienkie, krótkie kreseczki. Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić ich linię, zaznacz kredką dolną krawędź i końcówki brwi.

Malowanie brwi cieniem: u kogo sprawdzi się najlepiej?

Malowanie brwi cieniem pozwala uzyskać bardzo naturalny, delikatny efekt. Świetnie sprawdzi się u blondynek i osób, które stawiają na subtelny make-up no make-up. Cienie nakładamy przede wszystkim w miejscach ubytków przy pomocy dobrego pędzla. Na koniec możemy przeczesać brwi szczoteczką.

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Maskara do malowania brwi: rozwiązanie idealne?

Jeśli wolisz bardziej wyrazisty efekt, sięgnij po maskarę do brwi. To kosmetyk ze szczoteczką przypominający klasyczny tusz do rzęs. Z jej pomocą przyciemnisz włoski, uzupełnisz braki i podkreślisz kształt łuków brwiowych. Ta metoda malowania idealnie sprawdzi się u osób, które lubią wyczesane brwi w stylu fluffy brows. W zależności od tego, jak pokierujesz szczoteczką, możesz uzyskać gładki, elegancki look lub wręcz przeciwnie – postawić na nieco bardziej zadziorny efekt.

Żel do brwi: dla kogo będzie odpowiedni?

Żel do brwi spełnia dwie funkcje – możesz nim podkreślić łuki brwiowe i uzupełnić ubytki, ale też wykorzystać go do utrwalenia efektu uzyskanego przy pomocy kredki czy pisaka. Z reguły posiada szczoteczkę do malowania brwi, która umożliwia dowolne ułożenie włosków. Jego trwała formuła sprawia, że makijaż oka przetrwa nienaruszony przez długie godziny, dlatego będzie idealnym rozwiązaniem zarówno na dzień, jak i na wieczór. Do wyboru masz żele kolorowe oraz bezbarwne – służące jedynie do delikatnego podkreślenia łuków i utrwalenia make-upu.