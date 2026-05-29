Intensywnie nawilża, delikatnie kryje i skutecznie wyrównuje koloryt skóry. Ten krem CC od marki Lirene łączy pielęgnację i make-up. W ciepłe dni z powodzeniem zastąpi podkład.

Coraz wyższe temperatury za oknem sprawiają, że wybieramy make-up, który nie obciąża skóry, jest lekki i komfortowy. Miejsce podkładu zajmuje krem CC, który maskuje niedoskonałości i daje efekt zdrowo wyglądającej skóry, a jednocześnie łagodnie ją pielęgnuje. Dokładnie tak działa kosmetyk od Lirene z błękitną algą morską.

Krem Lirene Magic Make Up CC – jak działa?

Krem CC Lirene Magic Make Up to lżejsza alternatywa dla tradycyjnego podkładu. W składzie ma pigmenty, które ujednolicają koloryt cery, zapewniają delikatne krycie i optycznie wygładzają skórę. Na liście komponentów znalazły się między innymi mika o właściwościach rozświetlających, krzemionka, która ogranicza nadmiar sebum czy gliceryna, która długotrwale chroni cerę przed przesuszeniem. Na tym nie koniec. Kosmetyk zawiera wyciąg z błękitnych alg oraz witaminę E, która chroni przed stresem oksydacyjnym. Efekt? Widocznie gładsza, zdrowo wyglądająca skóra bez efektu maski. A wszystko to za niespełna 25 zł.

Opinie o kremie CC Lirene Magic Make Up – co sądzą Polki?

Dobre krycie, właściwości pielęgnacyjne i atrakcyjna cena – wszystko to sprawia, że krem CC Lirene od dawna jest stałym wyborem wielu Polek. Potwierdzają to opinie na jego temat.

Jestem miło zaskoczona, krycie jest jaśniejsze, ale wygląda bardzo naturalnie na skórze. Idealne Bardzo lekki i łatwo się rozprowadza. Nie jest to mocne krycie, raczej efekt drugiej skóry. Nadaje cerze zdrowy wygląd. Świetny produkt. Niby krem nawilżający ale daje piękny efekt podkładu.

To tylko niektóre z wielu recenzji, które możemy przeczytać w sieci. Jeśli szukasz lekkiego kosmetyku wyrównującego koloryt skóry na ciepłe dni, ten może okazać się wyborem idealnym.