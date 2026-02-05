Dają lekkie, naturalne wykończenie, nie obciążają skóry, za to delikatnie ją pielęgnują. Koreańskie kremy BB nieprzypadkowo stały się światowym fenomenem. Który wybrać? Podpowiadamy.

Od kilku lat cały świat próbuje zgłębić sekrety urody Koreanek, które słyną z nieskazitelnej cery. Prawdziwym odkryciem okazały się nie tylko koreańskie kosmetyki do pielęgnacji, ale też produkty do makijażu, które łączą delikatne pigmenty i starannie dobrane składniki odżywcze. Wysoko na liście bestsellerów znalazły się kremy BB, które jednocześnie nawilżają skórę, ujednolicają jej koloryt i subtelnie kryją drobne niedoskonałości. W czym tkwi ich fenomen?

Dlaczego warto sięgać po koreańskie kremy BB?

Mają lekkie, nawilżające formuły. Dają naturalne wykończenie bez efektu maski. Dopasowują się do koloru cery, a przy tym odżywiają ją i przywracają jej blask. Koreańskie kremy BB to zaawansowane formuły zawierające składniki rzadko spotykane w innych rejonach świata, takie jak śluz ślimaka, wyciąg z zielonej herbaty czy ekstrakt z żeń-szenia. To dzięki nim działają na skórę rewitalizująco, intensywnie ją nawilżają, a często również chronią przed promieniowaniem UV. Na tym jednak nie kończą się ich właściwości. Kremy typu beauty-balm z Korei działają niczym upiększający filtr z Instagrama. Wyrównują koloryt cery i tuszują niedoskonałości.

Jaki koreański krem BB wybrać?

Co najmniej kilka kremów BB z Korei zyskało status bestselleru w Polsce. Polki pokochały między innymi słynny Perfect Cover marki Missha. Jego formułę wzbogacono o kwas hialuronowy, ceramidy oraz liście rozmarynu i rumianku, które koją podrażnienia. Coraz większą popularność zyskuje krem BB Erborian z wyciągiem z żeń-szenia, który daje efekt baby-skin i delikatne, aksamitne wykończenie. Podobnie działa Premium BB Tinted Moisturizer od Dr.Jart+, który w składzie ma między innymi niacynamid i glicerynę. Jeśli szukasz lżejszej alternatywy dla tradycyjnego podkładu, te produkty mogą okazać się dobrym wyborem.

