Kochany Pintereście, dziękujemy, że co roku wskazujesz nam ścieżkę inspiracji, zwłaszcza że 2026 rok zapowiadasz iście fascynująco. Trend wilderkind stanie się jednym z najważniejszych w świecie mody i urody. Zwierzęce i leśne motywy brzmią zbyt idyllicznie? Sprawdźmy razem, jak wykorzystamy go w garderobie i makijażach.

Trend wilderkind

Trend czerpie z natury, zatem wpiszą się w niego wszelkie odcienie ziemi i stylizacje inspirowane Bambi. Motylki, lisy i kolorowe ptaki- wszystko to składa się właśnie na estetykę wilderkind.

Trend, który szepcze, zamiast ryczeć. W 2026 roku pokolenia Gen Z i Boomersi zanurzą się w estetyce inspirowanej zwierzętami, ale z delikatnym akcentem. Pomyśl o miękkich piegach w odcieniu sarny, mani z motywem skrzydeł motyla i stylizacjach inspirowanych lisem, które przywołują leśną magię.

-podaje Pinterest.

W zasadzie cytat o makijażach mówi już wszystko. Jak będzie z fryzurami? W dużym natężeniu będziemy sięgały po warstwowe cięcia w stylu butterfly i mullet. Owady na paznokciach w stylu Hailey Bieber i Kylie Jenner? Oczywiście, wpiszą się w ten trend idealnie. Poza urodą leśna estetyka przeniknie również rynek mody. Nie spodziewajmy się jednak mocnych motywów zwierzęcych jak panterka. W 2026 roku będziemy stawiać na tkaniny inspirowane delikatnymi skrzydłami muchy i plamkami z futra sarenki Bambi.