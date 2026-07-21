Latem z chęcią zamieniamy podkład na krem BB. Istnieją jednak fluidy, które dopasowują się do kolorytu cery i nie obciążają jej. Ten od polskiej marki Bielenda to prawdziwe odkrycie. Ma ultra lekką konsystencję i wystarczy kropla, by zyskać efekt zdrowo wyglądającej, naturalnej skóry.

Lato to nie czas na noszenie ciężkich, kryjących podkładów, dlatego kiedy tylko temperatura za oknem rośnie, szukamy dla nich lżejszej alternatywy. Wbrew pozorom wybór nie musi paść na krem BB. Wystarczy sięgnąć po fluid, który skutecznie nawilża, tuszuje niedoskonałości i otula skórę cieniutką, niewyczuwalną warstwą. Właśnie tak działa ten od Bielendy.

Fluid nawilżająco-tonujący Bielenda Goodies – lekka formuła, naturalnie piękna skóra

Nawilżająco-tonujący podkład Bielenda Goodies łączy właściwości kremu CC i klasycznego fluidu. Dopasowuje się do skóry i pomaga wyrównać jej koloryt, a jednocześnie subtelnie ukrywa niedoskonałości. To kosmetyk idealny dla osób, którym zależy na naturalnym efekcie i pełnym komforcie noszenia makijażu w upalne dni. Jego sekret tkwi w formule: lekkiej, kremowo-żelowej, która ułatwia aplikację i sprawia, że w ciągu dnia można zapomnieć o tym, że ma się na twarzy make-up.

Recepturę podkładu wzbogacono o składniki pielęgnujące skórę, m. in. adaptogeny, sok z wiśni, który jest bogatym źródłem antyoksydantów, oraz ekstrakt z żeń-szenia, który działa na cerę rewitalizująco. Na liście znalazły się również witamina E, gliceryna i wyciąg z wąkroty azjatyckiej, który wspiera regenerację naskórka.

1 Fluid nawilżająco-tonujący Bielenda Goodies Kup teraz

Opinie o fluidzie Bielenda Goodies – jak oceniają go Polki?

Kremowo-żelowy podkład polskiej marki już zebrał wiele pozytywnych recenzji. Wiele osób podkreśla, że daje bardzo naturalny efekt i doskonale nawilża.

Fajny, naturalny efekt – tego szukałam. Lekka konsystencja, która daje świetne krycie. Pozostawia skórę miękką i przyjemną w dotyku przez cały dzień. Aplikuje się jak masełko. Cudo!

To tylko niektóre z opinii umieszczonych w serwisie internetowym drogerii Rossmann. Podkład dostępny jest w 3 różnych odcieniach i kosztuje ok. 40 zł.