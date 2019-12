Stylizacja brwi nie należy do najłatwiejszych rzeczy podczas robienia makijażu. Obok dobrania odpowiedniego podkładu, który ładnie wtopi się w skórę, wyrówna jej koloryt i nie stworzy przy tym efektu maski, makijaż brwi może okazać się trudnym zadaniem. Szczególnie, kiedy zależy nam na osiągnięciu względnie symetrycznego wyglądu. Na szczęście istnieje prosty trik, który może to ułatwić. Wszystko opiera się na 3 krokach:

Brwi są ważnym elementem wizerunku, dzięki nim możemy ładnie podkreślić oko i zyskać wyrazisty, a przy tym nieprzerysowany efekt. Cały sekret uzyskania brwi idealnych opiera się na użyciu nosa jako centralnego punktu, dzięki czemu uzyskamy równowagę w ich wyglądzie.

Halsey pokazała się w dziwnym makijażu. Co się stało z jej brwiami?

Na początku weź kredkę do brwi i przyłóż jeden koniec do płatka nosa (trzymaj kredkę w prostej linii). W ten sposób drugi koniec kredki wskaże Ci miejsce, w którym zaczynają się włoski. Zaznacz je delikatnie jako punkt, w którym zaczniesz makijaż.

Następnie przyłóż końcówkę kredki do brwi wzdłuż krawędzi płatka nosa i skieruj kredkę po przekątnej (linia powinna przechodzić przez środek oka). W tym miejscu znajduje się łuk – najważniejsza część brwi.

Sylwestrowe inspiracje. Kobiecy makijaż idealny na powitanie nowego roku

Zaznacz koniec brwi. Zrobisz to mierząc kredką do brwi linię od zewnętrznego punktu płatka nosa do zewnętrznego kącika oka. Ta długość również jest ważna, ponieważ zapewnia odpowiednią proporcję twarzy.

Użyj tych trzech punktów jako wskazówek, które pomogą Ci zobaczyć, gdzie należy zaznaczyć kontur i przyciemnić włoski kredką. To prosty sposób na znalezienie odpowiedniej proporcji i ułatwienie makijażu brwi.