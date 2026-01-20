Zimą makijaż wygląda inaczej i dokładnie to widać na TikToku. Trend, który króluje stawia na minimalizm i naturalny efekt: mniej produktów, prosty look i efekt świeżej, zadbanej skóry. Zimowy minimalizm to idealny sposób na makijaż, który wygląda dobrze, ale nie obciąża twarzy w chłodne dni. Jakich kosmetyków użyć by wykonać taki makijaż?

Zimowy minimalizm: trend z Tiktoka

1 Błyszczyki Kup teraz W trendach zimowych usta grają główną rolę. Błyszczyki Gloss Up! od Revers Cosmetics dają efekt tafli i piękny połysk, a przy tym są lekkie i wygodne nawet w zimowe dni. To idealny produkt na co dzień – na spacer, do pracy czy na ferie.



Dla fanek klasyki świetnym wyborem są pomadki CHIC. Kremowe, łatwe w aplikacji i w modnych, stonowanych kolorach – pozwalają uzyskać naturalny, elegancki look bez dodatkowych produktów.

2 Konturówki Kup teraz Minimalizm nie oznacza braku precyzji. Nowe konturówki SHE REVERS SHE SHAPE Lip Liner pozwalają delikatnie podkreślić kształt ust i utrwalić kolor pomadki czy błyszczyka. Miękka, kremowa formuła gładko sunie po ustach, nie rozmazuje się i nie wysusza skóry, dzięki czemu makijaż wygląda estetycznie przez cały dzień. Do wyboru jest 8 uniwersalnych odcieni – od delikatnych beżów i różów, idealnych do naturalnych, zimowych looków, po klasyczne czerwienie, które świetnie sprawdzą się w bardziej wyrazistych stylizacjach.

Tej zimy warto postawić na prostotę, komfort i naturalny blask. Delikatny makijaż, błyszczyk lub pomadka i lekko podkreślone usta – to wszystko, czego potrzebujesz, żeby wyglądać świeżo i elegancko w chłodne dni. Bo zimą naprawdę mniej znaczy więcej – zwłaszcza gdy produkty są dobrej jakości i w przystępnej cenie

Źródło: materiały prasowe