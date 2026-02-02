Pora zrobić zapasy kosmetyków do makijażu. W Hebe trwa właśnie promocja na produkty kultowych marek z całego świata. Taniej kupimy między innymi uwielbiane tusze do rzęs, pudry z efektem cloudy skin czy palety cieni do powiek.

Hebe ponownie rozpieszcza miłośników makijażu. W drogerii wystartowała promocja 1+1 drugi, tańszy produkt -80%. Akcją objęte zostały kolorowe kosmetyki takich marek, jak Bell HypoAllergenic, Paese, Rimmel, Bourjois, Catrice, Christian Laurent, Maybelline, Gosh Copenhagen i wielu innych. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy wrzucić do koszyka dwa produkty tej samej firmy – rabat naliczy się sam.

Co wybrać? Na promocję w Hebe trafiły zarówno bestsellery, jak i nowości. To dobra okazja na zakup tuszu do rzęs Maybelline Body Lash Sensational, którego twarzą została ostatnio Gigi Hadid. Maskara z silikonową szczoteczką ma zapewniać maksymalną objętość przez długie godziny. Dobrym wyborem będzie też słynny podkład Maybelline Super Stay 24h Skin Tint. Taniej kupimy także viralowe bronzery i róże do policzków Inglot czy kultowy ołówek do ust Inglot Velvet Define.

Promocją 1+1 w Hebe objęte zostały również podkłady i pudry z efektem cloud blur od Paese czy konturówki do ust Catrice Plumping dostępne w wielu różnych odcieniach. To tylko niektóre z wielu przecenionych produktów idealnie wpisujących się w aktualne makijażowe trendy.

