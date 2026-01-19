Gimme Gummy został ogłoszony największym trendem 2026 roku. Pinterest zna się na rzeczy, więc wkrótce spodziewamy się wybuchu żelkowej estetyki we wszystkich możliwych obszarach takich jak rynek mody i urody. Z trendem już romansują marki kosmetyczne, a świadczy o tym, chociażby nowość, która pojawiła się w Action. Mowa tu o różu do policzków w sztyfcie, który jest podany w formie idealnie się w niego wpisującej.

Galaretkowy róż w sztyfcie

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy Was o wielkim trendzie Gimme Gummy. Pinterest pisał wtedy, że to ,,po­ko­le­nia Gen Z i Mil­le­nial­si sto­ją za tym sen­so­rycz­nym, ASMR-o­wym sza­leń­stwe­m”. Marki powoli odpowiadają na zauroczenie galaretkowymi formułami. Jedną z takich reakcji jest nowość kosmetyczna, która pojawiła się ostatnio w Action i kosztuje zaledwie 6,95 zł. Galaretkowy balsam do ust i róż w sztyfcie FAB Factory to multikosmetyk, który pokochają makijażowe minimalistki. Może pełnić funkcję dwóch kosmetyków jednocześnie. Według opisu zawartego na stronie sklepu Action róż ma również za zadanie chłodzić skórę.

Szukasz więcej urodowych inspiracji w trendzie gimmy gummy? Zerknij poniżej.