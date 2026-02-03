Walentynki tuż- tuż. Z tej okazji Notino postanowiło przygotować niespodziankę dla swoich klientów w postaci specjalnych zniżek. Jeśli więc wciąż nie masz prezentu dla swojej drugiej połówki to teraz jest doskonały moment na to, aby upolować dobre kosmetyki w korzystnej cenie. W ofercie znajdziesz m.in. kultowe perfumy Jean Paul Gaultier, uwielbiane szminki MAC, a także szeroki wybór kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Promocją objęte są zarówno bestsellery, jak i nowości, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej znajdziesz cztery rzeczy, które zdecydowanie warto dodać do swojego koszyka.

1 Jean Paul Gaultier Scandal Kup teraz Ten zapach to manifest odwagi, kobiecości i zmysłowości, który idealnie odnajduje się podczas wieczornych wyjść i wyjątkowych okazji. Kompozycję otwiera odurzająca gardenia, nadająca całości wyrazisty, kwiatowy charakter. W sercu zapachu pojawia się słodycz miodu, która wnosi ciepło i uzależniającą głębię. Bazę tworzy paczula- intensywna, szyprowa nuta, podkreślająca zmysłowość i trwałość perfum. Na uwagę zasługuje również efektowny flakon z kobiecymi nogami na wieczku, który doskonale oddaje prowokacyjny i odważny charakter zapachu.

2 MAC Cosmetics MACximal Silky Matte Lipstick Kup teraz Drugą rzeczą godną uwagi jest szminka marki MAC. Nasz wybór padł konkretnie na odcień Russian Red, który idealnie wpisuje się w święto zakochanych. W składzie kosmetyku znajdziecie między innymi organiczne masło shea, organiczne masło kakaowe, czy olej kokosowy.

3 MAYBELLINE NEW YORK- Lash Sensational Sky High Kup teraz W bardzo atrakcyjnej cenie możecie upolować również popularny tusz do rzęs

marki Maybelline. Lash Sensational Sky High nie tylko wyraźnie pogrubia rzęsy, ale zapewnia również zauważalną pod każdym kątem objętość. Ten efekt

dostrzeżesz na swoich rzęsach zaledwie po kilku pociągnięciach szczoteczki.