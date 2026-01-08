Czas karnawału to najlepszy moment, by pozwolić sobie na odrobinę blasku- nie tylko w stylizacji, ale przede wszystkim w makijażu. Efekt glow wciąż nie wychodzi z trendów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Promienna, świeża cera, lśniące usta i skóra wyglądająca jak po dobrym filtrze z social mediów to dziś makijażowy must-have. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na aktualną wyprzedaż w Rossmannie, gdzie można upolować kosmetyki dające spektakularny glow- idealne na wieczorne wyjścia, domówki, jak i większe imprezy.

Wybrałyśmy kilka produktów, które nie tylko rozświetlają, ale też pielęgnują skórę i usta. To idealne połączenie, gdy chcesz wyglądać szykownie bez efektu ciężkości.

1 Olejek do ust E.L.F. Glow Reviver Kup teraz Jeśli marzysz o ustach jak tafla szkła, ten olejek to strzał w dziesiątkę. Glow Reviver Lip Oil w odcieniu Pink Quartz zapewnia ultrabłyszczący efekt z delikatnym, różowym zabarwieniem, które podkreśla naturalny kolor ust. Formuła otula usta komfortową, nieklejącą się warstwą, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno solo, jak i nałożona na ulubioną pomadkę. Na uwagę zasługuje także duży, miękki aplikator, który równomiernie rozprowadza produkt, oraz świeży, miętowy aromat. Olejek ma wegański skład i jest prawdziwym koktajlem pielęgnacyjnym – zawiera skwalan, olejek morelowy, olej z awokado, jojoba oraz olejek z granatów. Efekt? Miękkie, nawilżone i spektakularnie błyszczące usta- idealne na imprezę.

2 Rozświetlacz E.L.F. Halo Glow Kup teraz Ten produkt to absolutny hit wśród fanek efektu „your skin but better”. e.l.f. Halo Glow Liquid Filter to wielofunkcyjny rozświetlacz, który nadaje cerze miękki, świetlisty glow przypominający filtr z Instagrama czy TikToka. Lekka formuła optycznie wygładza skórę, dodając jej świeżości i zdrowego wyglądu bez uczucia ciężkości. Można stosować go na kilka sposobów: samodzielnie, pod podkład, na podkład lub zmieszany z nim jako booster blasku. Świetnie sprawdzi się też punktowo – na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa czy łuk kupidyna. Wegańska formuła i szeroka gama odcieni sprawiają, że produkt pasuje do różnych tonów skóry, zarówno suchej, mieszanej, jak i tłustej.

3 Krem-serum do twarzy KIMOCO Glass Skin Kup teraz Efekt glow zaczyna się od pielęgnacji, a KIMOCO Glass Skin Duo Elixir to kosmetyk, który idealnie przygotowuje skórę pod makijaż imprezowy. Rozświetlająco-nawilżające krem-serum łączy lekkość z intensywnym działaniem, zapewniając skórze świeży, „szklany” blask.



Formuła zawiera aż 6 rodzajów kwasu hialuronowego, które głęboko nawilżają naskórek, a także peptydy i kolagen wspierające elastyczność skóry. Dodatek niacynamidu i ekstraktu z yuzu sprawia, że cera wygląda na wypoczętą, wygładzoną i naturalnie rozświetloną. To idealna baza pod makijaż glow- bez efektu tłustości.