Zdrowo wyglądająca skóra pełna blasku to podstawa udanego makijażu. W tym sezonie stawiamy na efekt cloud skin, który idealnie balansuje pomiędzy błyskiem tafli a miękkim, satynowym matem. Jak uzyskać lekkie jak chmurka wykończenie na twarzy? Podpowiadamy.

Promienna cera nigdy nie wychodzi z mody i stanowi fundament idealnego makijażu. Do niedawna w trendach królował efekt glass skin, czyli skóra lśniąca niczym tafla szkła. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach prym wieść będzie inna technika malowania się, która już zdobywa coraz większą popularność.

Cloud skin – co to za make-up?

Cloud skin to efekt wygładzonej, promiennej, naturalnie wyglądającej skóry, który harmonijnie łączy satynowy blask z miękkim matem. Zamiast maksymalnego rozświetlenia daje wrażenie rozproszonego światła inspirowanego przebijającymi się przez chmury promieniami słońca. Termin cloud skin odnosi się nie tylko do wyglądu cery, ale też sposobu malowania się. Wykończenie ma być lekkie jak chmurka – bez efektu maski, nadmiaru warstw i mocno kryjących formuł. Za autora tej techniki uznaje się wizażystę marki MAC – Dominica Skinnera, który po raz pierwszy użył nazwy cloud skin.

Jak uzyskać efekt cloud skin? Pielęgnacja to podstawa

Efekt cloud skin wymaga odpowiedniego przygotowania cery. Warto zacząć od dokładnego oczyszczenia twarzy, najlepiej przy pomocy łagodnej emulsji, która nie podrażnia i wzmacnia barierę hydrolipidową. Kolejny krok to nałożenie kremu lub serum o działaniu nawilżającym. Dobrym wyborem będą lekkie formuły z kwasem hialuronowym, gliceryną czy beta-glukanem, które nawadniają cerę od środka i długotrwale chronią ją przed przesuszeniem.

Na tak przygotowaną skórę możemy nałożyć bazę pod makijaż, najlepiej rozświetlającą lub wygładzającą, dzięki której cera stanie się aksamitna, a pory mniej widoczne. Kluczowe znaczenie ma podkład. Powinien być lekki, o satynowym wykończeniu. Unikamy obciążających cerę, mocno kryjących formuł. Zamiast nich wybieramy podkłady i tinty dające naturalne wykończenie. Korektor nakładamy punktowo i z umiarem – na niedoskonałości czy cienie pod oczami.

Ostatnim szlifem jest nałożenie pudru z efektem blur, który dodatkowo wygładza skórę i pozwala uzyskać efekt soft-focus – bez płaskiego matu, ale też przesadnego błyszczenia się. Najlepiej zaaplikować go na strefę T – czoło, nos i brodę. Dodatkowo możesz użyć kremowego bronzera i różu do policzków, które stapiają się z cerą, dając bardzo naturalne, delikatnie rozmyte wykończenie.

Makijaż cloud skin – dla kogo będzie idealny?

Cloud skin to złoty środek pomiędzy blaskiem tafli a ciężkim matem. Sprawdzi się u osób o różnych typach cery: od tłustej po suchą. Takie połączenie pielęgnacji i makijażu sprawia, że skóra wygląda zdrowo i promiennie.