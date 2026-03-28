Po długich zimowych miesiącach skóra może być nie tylko poszarzała i matowa, ale też blada i pozbawiona witalności. Na szczęście istnieje sposób, który przywróci jej zdrowy koloryt, zanim dotrą do niej promienie słońca. Makijażystki i Tiktokerki już go pokochały.

Dają efekt jak po wakacjach pod palmą, a przy tym pielęgnują skórę. Bronzing drops, czyli krople brązujące to must-have dla osób, którym marzy się muśnięta słońcem cera. W przeciwieństwie do samoopalacza kropelki równomiernie wtapiają się w skórę i sprawiają, że wygląda ona zdrowo i promiennie.

Jak działają krople brązujące?

Zmieszane z kremem dają bardzo naturalny efekt rozświetlonej skóry. W połączeniu z podkładem działają jak subtelny, upiększający filtr – ocieplają koloryt cery i przywracają jej blask. Na tym nie koniec. Poza miką i mineralnymi pigmentami kropelki brązujące zawierają cenne składniki pielęgnacyjne, takie jak gliceryna, witamina E czy kwas hialuronowy. Dzięki nim nawilżają skórę i wspomagają ochronę przed stresem oksydacyjnym.

Dobre krople brązujące – jakie wybrać?

Absolutnym bestsellerem są te od Drunk Elephant, ale z powodzeniem znajdziemy ich tańsze zamienniki. Jednym z nich są z pewnością krople essence DROP OF sunshine. Mają neutralny, brązowy odcień i delikatne perełki, które dają efekt lśniącej, muśniętej słońcem skóry. W ich składzie znajdziemy też komponenty pielęgnujące, m. in. glicerynę i tokoferol. Podobnie działa Bronzing Sunkissed Serum Drops od marki Weleda, które szybko stało się faworytem redaktorek beauty. Wystarczy kropla, by nadać cerze piękny, bursztynowy odcień bez smug i pomarańczowych tonów. Naszpikowane cennymi składnikami aktywnymi są też kropelki brązujące e.l.f., które sprawiają, że skóra wygląda jak po wakacjach, a przy tym nawilżają ją i odżywiają. W składzie mają witaminę E, olej z pestek malin czy nasion słonecznika.

Jak używać kropli brązujących?

Dla naturalnego efektu najlepiej dodać kroplę do ulubionego kremu. Dzięki temu opalenizna będzie subtelna, a skóra odzyska zdrowy blask. Intensywność można budować, co oznacza, że im więcej kropel dodamy do kosmetyku, tym głębszy będzie ostateczny odcień. Kropelki możemy też aplikować na skórę solo albo łączyć je z podkładem.