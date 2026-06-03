Zmęczona cera, szary koloryt i oznaki niewyspania to problemy, z którymi mierzy się wiele kobiet. Nic więc dziwnego, że od podkładu oczekujemy dziś czegoś więcej niż tylko krycia niedoskonałości. Coraz częściej szukamy kosmetyków, które nie tylko wyrównają koloryt skóry, ale także dodadzą jej świeżości i naturalnego blasku.

Właśnie z myślą o takich potrzebach marka Bourjois prezentuje nową odsłonę kultowego podkładu Healthy Mix. Producent obiecuje efekt wypoczętej, promiennej cery oraz formułę wzbogaconą o składniki aktywne, witaminy i minerały wspierające dobrą kondycję skóry.

Według marki Healthy Mix działa niczym szybki „zastrzyk energii” dla zmęczonej cery. Podkład ma zapewniać bardzo dobre krycie, jednocześnie zachowując lekki i naturalny efekt bez obciążania skóry. Oddychająca formuła wtapia się w cerę, nie tworząc efektu maski, a możliwość stopniowania krycia pozwala dopasować makijaż do indywidualnych potrzeb.

Nowość Bourjois została pozytywnie oceniona także przez makijażystkę Kasię Żurawską, która podkreśla, że podkład dobrze współpracuje z różnymi typami cery – od suchej po tłustą – zapewniając naturalne wykończenie i komfort noszenia.



Co obiecuje nowy Healthy Mix?

bardzo dobre krycie,

możliwość budowania krycia,

trwałość do 16 godzin,

odpowiedniość dla każdego typu cery,

efekt świeżej i wypoczętej skóry,

lekką, oddychającą formułę,

naturalne stapianie się ze skórą,

brak tłustego filmu,

uczucie nawilżenia nawet do 24 godzin.

Jeśli szukasz podkładu, który pomoże ukryć oznaki zmęczenia i nada cerze zdrowy wygląd, nowy Healthy Mix może okazać się propozycją wartą uwagi.

Materiał promocyjny Bourjois.