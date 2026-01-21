To już koniec perfekcyjnie obrysowanych ust. Rok 2026 należy do makijaży, które dają efekt soft-focus – miękkiego rozmycia i subtelnego koloru. W tę estetykę wpisuje się blurred lips make-up. Na czym polega i jak go zrobić? Odpowiadamy.

Trendy w makijażu na 2026 rok zwiastują powrót do naturalności i porzucenie perfekcjonizmu na rzecz nonszalancji. Make-up coraz częściej nie ma już tuszować niedoskonałości, lecz podkreślać naturalne piękno. W centrum uwagi znalazły się miękkie tekstury i wykończenia dalekie od ideału. W nową estetykę wpisuje się efekt blurred lips – jeden z najbardziej zmysłowych makijaży ostatnich sezonów.

Blurred lips – co to za makijaż?

Blurred lips, czyli delikatnie rozmyte usta bez ostrych konturów to efekt, który ma szansę stać się jednym z wiodących trendów w makijażu na 2026 rok. Kolor może być intensywny lub subtelny, ale zawsze odrobinę rozproszony. Wykończenie przypomina blur z Photoshopa, ale w zdecydowanie bardziej sensualnym, naturalnym wydaniu. Tę technikę malowania się już pokochały gwiazdy i wizażyści. Do popularności trendu przyczyniła się znana makijażystka Nina Park, która promuje estetykę miękkiego, rozmytego makijażu. Do grona jej klientek należą między innymi Zoe Kravitz czy Emma Stone.

Dla kogo blurred lips będzie dobrym wyborem?

Efekt blurred lips wzbudza tym większe zainteresowanie przez to, że można go uzyskać w prosty sposób, często przy użyciu jednego kosmetyku. Właśnie dlatego pokochają go minimalistki i osoby, które lubią proste, makijażowe rozwiązania dalekie od perfekcji. Ten make-up przypadnie do gustu również osobom gustującym w naturalnych, nieprzerysowanych makijażach w duchu nonszalanckiego paryskiego szyku.

Jak uzyskać efekt blurred lips w makijażu?

Czasami wystarczy jeden dobry kosmetyk, np. matowa pomadka z efektem rozmycia z Sephory czy Airbrush Flawless Lip Blur od Charlotte Tilbury. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie makijażu ust bez konturówki, wybieraj miękkie kredki, które pozwalają uzyskać niewyraźne, delikatnie przymglone kreski, np. Velvet Define od Inglot. Dobrym wyborem będą formuły koloryzujących balsamów i tintów, które nie tylko dają pożądany rezultat blurred lips, ale też pielęgnują skórę.

1 Pomadka z efektem rozmycia Kup teraz

2 Konturówka Kup teraz

3 Airbrush Flawless Lip Kup teraz

Znaczenie ma również technika malowania się. Dla efektu rozmycia możesz wklepać produkt opuszkami palców czy rozetrzeć kontur małym pędzelkiem. Jedno jest pewne: tak zrobiony make-up na pewno przykuje uwagę otoczenia. To kwintesencja elegancji w najbardziej zmysłowej odsłonie.