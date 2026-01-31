Nie tylko kok baletnicy i klasyczne baleriny. Magią tańca inspirowany jest też jeden z najmodniejszych makijaży sezonu. Ballet slipper make-up to połączenie dziewczęcego różu z odrobiną błysku.

Estetyka ballet core od kilku sezonów nie schodzi z afisza. To dzięki jej obecności w trendach na nowo zakochałyśmy się w balerinach, swetrach lekkich jak mgiełka i gładko uczesanych kokach. Teraz do listy możemy dopisać make-up, który ma szansę stać się jednym z najmodniejszych tej zimy. Ballet slipper lips to delikatny makijaż, który podkreśla urodę i urzeka subtelnością.

Ballet slipper – co to za makijaż?

Ballet slipper lips to makijaż ust w chłodnym, różowym odcieniu. Kolor pomadki ma przypominać klasyczne buty do tańca albo skórzane baleriny od Miu Miu. Kropką nad i jest błyszczące lub satynowe wykończenie. Usta wyglądają jak muśnięte różem.

Za prekursorkę trendu uchodzi modelka i influencerka maartje.co, która w krótkim filmiku na TikToku pokazała swoje ulubione ballet slipper lip combo. Do uzyskania idealnego efektu użyła konturówki w chłodnym odcieniu różu Pink Frosting z Sephory oraz błyszczyka Rom&nd w kolorze Peony Ballet, który bije rekordy popularności w Korei.

Makijaż w stylu ballet slipper – dla kogo będzie idealny?

Ballet slipper lips to make-up, który pasuje do wielu typów urody i sprawdza się przy różnych okazjach. Pokochają go osoby, które gustują w delikatnych, dziewczęcych makijażach łączących subtelność z odrobiną koloru. Jest też wyjątkowo prosty do wykonania, dlatego zda egzamin w zabiegany dzień czy wieczorem – gdy zostanie Ci zaledwie chwila przed wyjściem na pomalowanie ust.

Jak uzyskać efekt ballet slipper na ustach?

Klucz do sukcesu to konturówka lub pomadka w chłodnym odcieniu różu oraz jasnoróżowy błyszczyk, który nada ustom delikatny połysk. Wystarczy obrysować kontur ust, a następnie wypełnić go produktem w kolorze cool pink. Ostatni szlif to odrobina błysku. Taki makijaż na pewno przykuje uwagę otoczenia, a jednocześnie będzie subtelny i niezwykle kobiecy.

1 Konturówka Kup teraz