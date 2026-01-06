Zimowe warunki bywają dużym wyzwaniem dla makijażu. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby, dzięki którym make-up wygląda świeżo i promiennie przez wiele godzin. Oto 4 triki, które przedłużą jego trwałość i sprawią, że idealnie podkreśli naturalne piękno.

Pielęgnacja skóry pod make-up zimą to podstawa

Zimą skóra znacznie szybciej traci nawilżenie. Pod wpływem mrozu, wiatru czy suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach może stawać się przesuszona i podrażniona, dlatego prawidłowa pielęgnacja to podstawa udanego makijażu w chłodne dni. Must-have to dobry krem barierowy, który nie tylko intensywnie nawilża, ale też chroni cerę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Szczególną uwagę zwróć też na krem pod oczy – dzięki niemu korektor nie będzie zbierał się w załamaniach skóry, przesuszał ani obciążał wyjątkowo wrażliwej skóry. Obowiązkowym krokiem jest także nawilżenie ust. Sięgaj po odżywcze formuły, które działają jak opatrunek na suche skórki i spierzchnięcia. Takie przygotowanie cery sprawi, że makijaż będzie wyglądał świeżo i estetycznie przez cały dzień.

Primer – ważny krok w makijażu na zimę

Zimowe warunki bywają testem trwałości makijażu. Aby przez wiele godzin pozostał nienaruszony, warto nałożyć bazę pod podkład, która nie tylko zwiększy odporność make-upu na mróz, wiatr czy opady deszczu i śniegu, ale też poprawi wygląd cery. Do wyboru mamy primery rozświetlające – idealne dla cery poszarzałej i zmęczonej, ale też wygładzające – zmniejszające widoczność porów i niedoskonałości.

Nawilżające, kremowe formuły – najlepsze kosmetyki do makijażu zimą

Skóra zimą może stawać się sucha i zmęczona, aby przywrócić jej zdrowy wygląd i naturalny blask, warto wybierać kosmetyki do makijażu o kremowych formułach, wzbogaconych o cenne składniki pielęgnacyjne. Sięgaj po podkłady nawilżające, róże i bronzery w płynie lub kremie. Takie kosmetyki dają efekt promiennej, nawilżonej skóry.

Wodoodporna maskara – dobry wybór w makijażu na zimę

Wystarczy krótki spacer w wietrzny dzień, by makijaż oczu rozmazał się i wymagał poprawek. Aby tego uniknąć, najlepiej wybrać wodoodporny tusz do rzęs, który dobrze sprawdzi się w zimowych warunkach. Dzięki niemu make-up pozostanie nienaruszony nawet w trakcie opadów śniegu, na mrozie czy przy silnym wietrze.