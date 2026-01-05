źródło: iStock
4 modne kosmetyki gimme gummy do pielęgnacji skóry i makijażu
Dopiero początek stycznia, a Ty już dałaś się porwać noworocznym trendom? Doskonale to rozumiemy. Trudno jest się oprzeć, zwłaszcza że na pokładzie najnowszych trendów w makijażu i pielęgnacji na dobre rozgościły się żelowe i galaretkowe konsystencje. Mówimy tu między innymi o pielęgnacji skóry formułami aloesowymi oraz o makijażu uroczymi odcieniami w stylu misiów haribo.
Jeden z najważniejszych trendów 2026 według Pinteresta. Gimme gummy podbije modę i rynek beauty
Kosmetyki jelly
Postanowiłyśmy przygotować zatem krótkie zestawienie kosmetyków, które idealnie wpisują się w jeden z największych trendów 2026 roku gimme gummy. Jakie są Wasze typy kosmetyczne?
1
Zestaw do makijażuKup teraz
2
Róż do policzkówKup teraz
3
Matujący żel do twarzyKup teraz
4
Żelowa baza pod makijażKup teraz
