Olejki do ust to jeden z wiodących trendów beauty tego sezonu. Coraz częściej zastępują błyszczyki, bo dają podobne, lśniące wykończenie, a jednocześnie pielęgnują skórę. Jeśli szukasz dobrego produktu, który nawilży, odżywi i da efekt glossy lips, koniecznie sprawdź viralowy olejek do ust Gisou, który pokochały przedstawicielki pokolenia Z.

Honey Infused Lip Oil, bo tak brzmi jego pełna nazwa, to olejek, który błyskawicznie zyskał ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jego sekretem jest miód Mirsalehi, który nawilża skórę i długotrwale chroni ją przed przesuszeniem. Dodatkowo zawiera on kwas hialuronowy oraz starannie dobraną kompozycję cennych olejów z pszczelego ogrodu bogatych w antyoksydanty. To dzięki tym składnikom olejek do ust Gisou pozostawia skórę miękką, gładką i odżywioną.

1 Olejek do ust Honey Infused Gisou Kup teraz Choć daje efekt glossy lips jak po użyciu dobrego błyszczyku, ma delikatną, nieklejącą formułę. Nadaje ustom subtelny kolor, a przy tym dba o ich nawilżenie i sprawia, że nie tylko wyglądają apetycznie i zmysłowo, ale też są odżywione, aksamitnie miękkie i gładkie.

Olejek do ust Gisou jest dostępny w aż 10 różnych odcieniach, począwszy od delikatnych, brzoskwiniowych tonów, przez ciepłe barwy nude, np. Sticky Toffee, aż po intensywne, mocne nasycone malinowe kolory. Więcej na jego temat mówią opinie wystawione przez użytkowniczki.

Mam odcień milky mocha. Nie dość, że efekt piękny, to zapach normalnie jak ciastko oreo! Cudowny. Pielęgnuje usta, pięknie pachnie. Wybrałam odcień Honey gold i uważam, że jest świetny. Produkt robi piękną taflę na ustach, ma przyjemny delikatny zapach, nie lepi się, a także nawilża.

Piszą na jego temat internautki. To świetny wybór zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia.