Niektóre zapachy z czasem przestają być jedynie perfumami…Rozpoznawalne na ulicy, w kawiarniach, galeriach sztuki czy modnych biurach wielkich miast, stają się znakiem rozpoznawczym osób, które cenią sobie oryginalność i niszowy charakter. To właśnie takie kompozycje budują swoją legendę nie dzięki reklamom, ale dzięki temu, że po prostu trudno o nich zapomnieć.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych trendów w świecie niszowych kompozycji stały się zapachy oparte na nutach drzewnych, skórzanych i pudrowych, które otulają, intrygują i zostają w pamięci na długo. I właśnie w ten nurt idealnie wpisuje się Santal 33 marki Le Labo- zapach, który od momentu premiery w 2011 r. stał się prawdziwą ikoną.

Santal 33- zapach, który stał się prawdziwym bestsellerem

Santal 33 to drzewno-aromatyczna kompozycja stworzona przez Franka Voelkla z myślą o kobietach, jak i mężczyznach. W nutach zapachowych odnajdziemy kardamon, irysa i fiołek, które nadają całości lekko pudrowej, eleganckiej miękkości. Serce zapachu wypełnia charakterystyczne drzewo sandałowe i cedrowe, przełamane akordem skóry, piżma oraz Ambroxu. Efekt? Ciepły, suchy, lekko dymny, niezwykle charakterystyczny aromat, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym.

To zapach, który budzi skojarzenia z luksusem, artystyczną nonszalancją i nowojorskim stylem życia. Nic dziwnego, że Santal 33 stał się jednym z najbardziej pożądanych perfum ostatnich lat.

Zamiennik perfum Santal 33

Niestety wysoka cena perfum Santal 33 sprawia, że nie każdy może sobie na nie pozwolić. Na szczęście istnieje doskonała alternatywa, która zaskakująco wiernie oddaje klimat tego zapachu…Mowa o Energetically New York od Zary. Ten do złudzenia przypomina znaną kompozycję od Byredo. Wyczuwalne akordy sandałowca, cedru, lekko pudrowe tony i ciepła, otulająca baza sprawiają, że trudno nie dostrzec podobieństwa.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat niszowych, luksusowych perfum bez wydawania fortuny. Energetically New York udowadnia, że charakterystyczny, stylowy zapach wcale nie musi kosztować kilkuset złotych.