Są takie zapachy, które pozostają w pamięci na długo. Słodkie, wyraziste, zmysłowe- bez trudu przyciągają uwagę otoczenia. Jedną z takich kompozycji zapachowych jest La Belle Le Parfum od Jean Paul Gaultier. To aromat, który nie pojawia się cicho. Wchodzi do pomieszczenia razem z Tobą, zostaje w powietrzu i sprawia, że pytania o to, co masz na sobie, są tylko kwestią czasu. To zapach kobiety świadomej swojej siły- uwodzicielskiej, ale nieoczywistej, słodkiej, lecz z charakterem.

Zapach otwiera się aksamitną wanilią, która od pierwszej chwili nadaje kompozycji głębi i ciepła. Po chwili do głosu dochodzi soczysta, zielona gruszka- świeża, niemal kusząca, balansująca słodycz i lekkość. Serce zapachu pulsuje jaśminem: kremowym, zmysłowym, kobiecym. To on nadaje perfumom magnetyzmu i sprawia, że zapach osiada na skórze jak jedwab. Całość domyka fasola tonka- ciepła, otulająca, pozostająca na skórze długo po tym, gdy znikniesz z pola widzenia.

To orientalny gourmand w najbardziej luksusowym wydaniu- głębszy, bardziej intensywny i uwodzicielski niż klasyczna La Belle. Zapach, który nie prosi o uwagę, lecz naturalnie ją przyciąga. Idealnie współgra z męskim Le Male Le Parfum, tworząc duet oparty na napięciu, kontraście i czystej chemii.

Historia tej kompozycji prowadzi do wyimaginowanego ogrodu Jean Paul Gaultier- miejsca, w którym pokusa nie jest grzechem, a pragnienie staje się sztuką. Flakon w kształcie kobiecej sylwetki, skąpany w odcieniach czerwieni i czerni, podkreśla intensywność zapachu, a złoty naszyjnik z róż oplatający szyjkę dopełnia całości niczym biżuteria couture.

La Belle Le Parfum to zapach, który mówi więcej niż słowa. Zmysłowy, słodki, niezwykle wyrazisty- dokładnie taki, o który chce się zapytać.