Są zapachy, które od pierwszej chwili przenoszą nas w zupełnie inny świat. Wystarczy jeden płomień, by zwykły wieczór zamienił się w pełen magii rytuał, a wnętrze nabrało atmosfery luksusowego apartamentu skąpanego w blasku świec. Najnowsza propozycja marki Trudon zachwyca nie tylko kompozycją zapachową, ale także niezwykle baśniową oprawą. Luna przyciąga uwagę złotym blaskiem, kwiatowym sercem i aurą tajemnicy inspirowaną nocnym niebem.

Choć świece zapachowe najczęściej kojarzą nam się z chłodnymi wieczorami, grubym kocem i jesienno-zimowym sezonem, coraz częściej sięgamy po nie również latem. Nic dziwnego — odpowiednio dobrany zapach potrafi stworzyć wyjątkową atmosferę także podczas ciepłych wieczorów na tarasie, długich kąpieli po upalnym dniu czy spokojnych momentów spędzanych przy otwartym oknie. Letnie świece nie muszą pachnieć ciężko i intensywnie. Coraz większą popularnością cieszą się lekkie, kwiatowe i otulające kompozycje, które budują nastrój subtelnie, niemal niezauważalnie unosząc się w powietrzu. I właśnie w ten trend idealnie wpisuje się Luna od Trudon.

Nowa kompozycja luksusowej francuskiej marki została stworzona wokół motywu księżyca i nocnego nieba. Luna zachwyca delikatnym, eleganckim charakterem, który balansuje pomiędzy świeżością a pudrową miękkością. W zapachu wyczuwalne są subtelne nuty lotosu i piżma, jednak prawdziwe serce tej kompozycji tworzą płatki piwonii. To właśnie one nadają świecy romantyczny, niezwykle kobiecy wymiar i sprawiają, że zapach rozwija się na skórze wnętrza niczym wieczorna mgła unosząca się pod rozgwieżdżonym niebem.

Luna jest częścią wyjątkowej kolekcji inspirowanej zimowym niebem i świątecznymi konstelacjami. Marka Trudon postawiła tym razem na połączenie złocistych refleksów, poetyckiej symboliki i artystycznych ilustracji, które tworzą niemal baśniowy klimat. Całość została przygotowana we współpracy z ilustratorem Brecht Evens, który stworzył autorskie wizje fantazyjnych konstelacji inspirowanych światem marki. Efekt? Świeca wygląda jak mały element luksusowego kosmosu zamknięty w szkle.