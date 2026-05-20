Soczysta zieleń, kwiatowe nuty i odrobina włoskiego glamour. Born in Roma Green Stravaganza Donna to zapach stworzony z myślą o kobietach, które lubią wyróżniać się z tłumu i nie boją się odważnych kompozycji. Już od pierwszych nut perfumy przenoszą myślami do słonecznego Rzymu, pełnego elegancji i letniej energii…

Choć wiele perfum na wiosnę i lato stawia wyłącznie na świeżość, Valentino postawiło na coś znacznie bardziej wyrazistego. Born in Roma Green Stravaganza Donna łączy lekkość z elegancją i subtelną zmysłowością, tworząc kompozycję, która wyróżnia się już od pierwszego psiknięcia. To zapach pełen kontrastów — jednocześnie świeży, kremowy i otulający.

Hipnotyzujący jaśmin i…

Kompozycję otwiera aromat herbaty Lapsang Souchong, który nadaje całości lekko dymnego, intrygującego charakteru. Chwilę później pojawia się jaśmin — słoneczny, kobiecy i bardzo elegancki. To właśnie kwiatowe serce sprawia, że perfumy nabierają miękkości i luksusowego wykończenia. Bazę tworzy wanilia, która otula skórę ciepłym, uzależniającym aromatem i dodaje kompozycji subtelnej słodyczy.

Valentino Born in Roma Green Stravaganza Donna. Dla kogo i na jaką okazję?

Green Stravaganza Donna świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas letnich wieczorów. Nie jest ciężka ani przytłaczająca, ale jednocześnie ma w sobie charakterystyczną głębię, dzięki której zapach pozostaje wyczuwalny przez wiele godzin. To propozycja dla kobiet, które lubią eleganckie perfumy z nowoczesnym twistem i odrobiną ekstrawagancji.

Na uwagę zasługuje również sam flakon, charakterystyczny dla kolekcji Born in Roma. Inspirowany rzymską architekturą projekt przyciąga wzrok geometrycznymi tłoczeniami i kontrastowym połączeniem czerni z intensywną zielenią. Całość wygląda nowocześnie, luksusowo i doskonale oddaje charakter samego zapachu — odważnego, stylowego i pełnego włoskiej energii.