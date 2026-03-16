Wyniki głosowania widzów niejednokrotnie pokazały nam, że „Taniec z gwiazdami” jest programem nieprzewidywalnym. Tak stało się i tym razem. W trzecim odcinku osiemnastej edycji show z rywalizacją pożegnali się uczestnicy przez wielu uznawani za faworytów.

Za nami wyjątkowy odcinek „Tańca z gwiazdami”. Do grona jurorów dołączyła Kayah i to do jej przebojów zatańczyli uczestnicy programu. Na parkiecie zobaczyliśmy między innymi tango, quickstepa, cha-chę czy sambę. Po raz pierwszy za jeden z występów przyznano aż 5 dziesiątek. Najwyższe noty od sędziów otrzymali Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Poza tym 3 pary oceniono na 48 punktów. Tym większym zaskoczeniem okazał się fakt, że jeden z tych duetów musiał pożegnać się z programem.

Trzeci odcinek 18. edycji „Tańca z gwiazdami”. Odpadli faworyci

Prawie maksymalną ilość punktów od jurorów dostali Izabella Miko i Albert Kosiński, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Decyzją widzów to właśnie ostatnia z wymienionych par zakończyła swoją przygodę z parkietem. Werdykt wywołał niemałe emocje zarówno wśród sędziów, jak i widzów programu. Wielu fanów show przyznaje, że aktorka i tancerz byli jednym z najlepiej tańczących duetów tej edycji.

Skandal! Jedna z najlepszych par! Jedna z trzech najlepiej tańczących uczestniczek. Nie wierzę. Jeden wielki żart, ogromny talent, tak przykro.

Piszą rozczarowani internauci. W sieci pojawiło się wiele podobnych komentarzy. Zaskoczenia nie ukrywali też Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. W końcowej przemowie aktorka podziękowała wszystkim osobom pracującym za kulisami produkcji i wyraziła ogromny szacunek dla tancerzy. W kolejnym odcinku na parkiecie zobaczymy już tylko 10 par. Zgodnie z zapowiedzią prowadzących uczestnicy zatańczą w towarzystwie swoich najbliższych.

